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    Григорян – о Туре в тренерском штабе «Тамбова»: «Такой вариант не исключен»

    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян ответил на вопрос о возможном вхождении в его штаб бывшего полузащитника «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре.

    «Туре в помощниках? Такой вариант не исключен», – сказал Григорян.

    • «Тамбов» досрочно обеспечил себе повышение в классе и в следующем сезоне будет выступать в РПЛ.
    • В декабре прошлого года «Олимпиакос» расторг контракт с Туре и футболист не смог найти новый клуб.
    • 10 мая агент ивуарийца Дмитрий Селюк заявил, что его клиент завершает карьеру и может приступить к тренерской работе.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6

      anatoliynesterov 9 минут назад

      Япoнцы придумали cпециальнoе жидкoе cтеклo для автo что бы защитить егo от пыли, грязи и царапин с вoдоотталкивающим эффектом. Реальная экoномия на мойке и выглядит машина вcегда как новая, я cвою бoльше меcяца не мыл. вот убедитесь сам затеcтил ---- https://my.su/avtoblo

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      Рейтинг: +5133

      mihail200606 1 час назад

      Григорян клоун..

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      Рейтинг: +409

      Niko 1 час назад

      Первый шаг к банкротству

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