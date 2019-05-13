Григорян – о Туре в тренерском штабе «Тамбова»: «Такой вариант не исключен»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян ответил на вопрос о возможном вхождении в его штаб бывшего полузащитника «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре.

«Туре в помощниках? Такой вариант не исключен», – сказал Григорян.