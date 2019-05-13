Григорян – о Туре в тренерском штабе «Тамбова»: «Такой вариант не исключен»

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Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян ответил на вопрос о возможном вхождении в его штаб бывшего полузащитника «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре.
«Туре в помощниках? Такой вариант не исключен», – сказал Григорян.
- «Тамбов» досрочно обеспечил себе повышение в классе и в следующем сезоне будет выступать в РПЛ.
- В декабре прошлого года «Олимпиакос» расторг контракт с Туре и футболист не смог найти новый клуб.
- 10 мая агент ивуарийца Дмитрий Селюк заявил, что его клиент завершает карьеру и может приступить к тренерской работе.