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    Сульшер: «Мы должны вернуться с другим понимаем того, что значит быть «Ман Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча последнего тура АПЛ против «Кардиффа» (0:2).

    «Можно владеть мячом, создавать моменты, но мы пропускаем простые мячи и не забиваем. Нам предстоит долгий и длинный путь, чтобы оказаться там, где мы хотим быть.

    Мэйсон Гринвуд был великолепен. Он был лучшим нашим игроком, это многое говорит о парне. Когда он пришел в команду, ему не хватало уверенности, и вы видите, что из этого вышло. Я не удивлен его игре, мы знаем, что он способен на это.

    Чтобы приблизиться к вершине, нужно некоторое время. Мы финишировали в пяти или шести очках ниже третьего, четвертого, пятого места, и это должно стать нашей целью. Две лучшие команды установили стандарт выше предыдущего, и нам нужно принять следующий вызов.

    Работа начинается сейчас. У всех будет отдых летом, но мы должны вернуться с другим настроем и другим понимаем того, что значит быть «Ман Юнайтед», – сказал Сульшер.

    «МЮ» завершил сезон на шестом месте с 66 очками.

    «МЮ» сейчас так ужасен, потому что на Сульшера упало слишком много проблем

    Источник: BBC

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    12.05.2019 23:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2456

      Yev 27 минут назад

      А может лучше не мы, а без тебя? Для заработка прикрываешся громким именем клуба, а по факту пустышка, временщик.

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