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    Гвардиола выиграл 26-й титул в карьере и обошел Моуринью по этому показателю 

    «Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ в сезоне-2018/19. Для главного тренера клуба Хосепа Гвардиолы это 26-й трофей в карьере. Количество титулов испанца по клубам:

    • «Барселона» (14)
    • «Бавария» (7)
    • «Ман Сити» (5)

    Гвардиола обошел Жозе Моуринью по количеству трофеев в карьере (у португальца их 25) и сравнялся с Джоном Стейном и Луизом Фелипе Сколари, у обоих по 26 титулов. Больше всего трофеев в карьере выиграл Алекс Фергюсон (49).

    «Манчестер Сити» – чемпион. Смотрим, как команда завоевала титул

    Источник: «Бомбардир»

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    12.05.2019 19:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 12 мая 2019, 19:51

      Ох и долго же Пепу в МС работать, чтобы Фергюсона обойти.

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Eddyson 12 мая 2019, 20:03

      Гвардиола не догонит Фергюсона, он столько лет не будет тренировать. Он сам говорил.

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