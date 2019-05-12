Гвардиола выиграл 26-й титул в карьере и обошел Моуринью по этому показателю 

«Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ в сезоне-2018/19. Для главного тренера клуба Хосепа Гвардиолы это 26-й трофей в карьере. Количество титулов испанца по клубам:

«Барселона» (14)

«Бавария» (7)

«Ман Сити» (5)

Гвардиола обошел Жозе Моуринью по количеству трофеев в карьере (у португальца их 25) и сравнялся с Джоном Стейном и Луизом Фелипе Сколари, у обоих по 26 титулов. Больше всего трофеев в карьере выиграл Алекс Фергюсон (49).

«Манчестер Сити» – чемпион. Смотрим, как команда завоевала титул