Зе Луиш установил личный рекорд по голам в РПЛ

Бревно
Нападающий «Спартака» Зе Луиш отметился голом в матче 28-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0). Этот мяч стал для 28-летнего футболиста девятым в текущем сезоне.
Это рекордный показатель для кабовердианца. Ранее он никогда не забивал более восьми мячей в одном розыгрыше Премьер-лиги (сезон-2015/16).
- Зе Луиш перешел в московский клуб из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро.
- Всего форвард провел за красно-белых 107 игр, записав на свой счет 33 мяча и 25 голевых передач.
- Контракт нападающего со «Спартаком» рассчитан до 2021 года.