Зе Луиш установил личный рекорд по голам в РПЛ

Нападающий «Спартака» Зе Луиш отметился голом в матче 28-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0). Этот мяч стал для 28-летнего футболиста девятым в текущем сезоне.

Это рекордный показатель для кабовердианца. Ранее он никогда не забивал более восьми мячей в одном розыгрыше Премьер-лиги (сезон-2015/16).