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    Зе Луиш установил личный рекорд по голам в РПЛ

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш отметился голом в матче 28-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0). Этот мяч стал для 28-летнего футболиста девятым в текущем сезоне.

    Это рекордный показатель для кабовердианца. Ранее он никогда не забивал более восьми мячей в одном розыгрыше Премьер-лиги (сезон-2015/16).

    • Зе Луиш перешел в московский клуб из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • Всего форвард провел за красно-белых 107 игр, записав на свой счет 33 мяча и 25 голевых передач.
    • Контракт нападающего со «Спартаком» рассчитан до 2021 года.

    Источник: Твиттер журналиста Михаила Гончарова

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    Комментарии4
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      Milaninho 18 минут назад

      Бревно

      0
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      Рейтинг: +17136

      oyabun 36 минут назад

      Скажите европейцам про подобный рекорд в 9 мячей за сезон - засмеют. Очень четко характеризует уровень наших форвардов.

      1
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      Рейтинг: +5714

      Eddyson 42 минуты назад

      Ногти нынче вроде не болели. И мышцы живота. Нужно за десятку переваливать в оставшихся играх.

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      Рейтинг: +1608

      Fancyfall 59 минут назад

      всё равно нужно больше забивать!

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