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    «Интер» лидирует в борьбе за Джеко

    Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может перейти в «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.

    В борьбе за 33-летнего игрока миланцы опережают «ПСЖ».

    Босниец – главная цель черно-синих среди атакующих футболистов в летнее трансферное окно. Он является фаворитом Антонио Конте, который уже дал согласие возглавить «Интер».

    • Джеко перешел в «Рому» из «Манчестер Сити» в 2016 году за 11 миллионов евро.
    • В этом сезоне форвард провел на клубном уровне 37 матчей, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.
    • Контракт игрока со столичным клубом рассчитан до июня 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Джеко в 23 миллиона евро.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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      SuperPAV9 1 час назад

      Непонятно только зачем

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