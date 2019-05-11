«Интер» лидирует в борьбе за Джеко

Непонятно только зачем
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может перейти в «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.
В борьбе за 33-летнего игрока миланцы опережают «ПСЖ».
Босниец – главная цель черно-синих среди атакующих футболистов в летнее трансферное окно. Он является фаворитом Антонио Конте, который уже дал согласие возглавить «Интер».
- Джеко перешел в «Рому» из «Манчестер Сити» в 2016 году за 11 миллионов евро.
- В этом сезоне форвард провел на клубном уровне 37 матчей, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.
- Контракт игрока со столичным клубом рассчитан до июня 2020 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Джеко в 23 миллиона евро.