«Интер» лидирует в борьбе за Джеко

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может перейти в «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.

В борьбе за 33-летнего игрока миланцы опережают «ПСЖ».

Босниец – главная цель черно-синих среди атакующих футболистов в летнее трансферное окно. Он является фаворитом Антонио Конте, который уже дал согласие возглавить «Интер».