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    Румменигге: «Ничья с «Лейпцигом» не ухудшила ситуацию «Баварии»

    Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал результат матча 33 тура Бундеслиги против «Лейпцига» (0:0). Баварцы борются за победу в чемпионате.

    «Было видно, что команда хочет одержать победу. Парни показали великолепную игру, доминировали в матче и заслуживали победу. Сегодняшний матч был очень эмоциональным, у «Лейпцига» очень хорошая команда, и сегодня они это в очередной раз доказали.

    Нам приходится довольствоваться ничьей, но она не ухудшает нашу ситуацию. Я считаю, что если в следующую субботу команда против «Айнтрахта» сыграет так же, то у нас будут хорошие шансы взять чемпионство», – считает функционер.

    • «Бавария» за тур до финиша опережает дортмундскую «Боруссию» на два очка.
    • «Айнтрахт», соперник баварцев по последнему туру, идет в зоне Лиги Европы.
    • «Боруссия» в последнем туре встретится с одноклубниками из Менхенгладбаха.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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