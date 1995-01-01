Румменигге: «Ничья с «Лейпцигом» не ухудшила ситуацию «Баварии»

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал результат матча 33 тура Бундеслиги против «Лейпцига» (0:0). Баварцы борются за победу в чемпионате.

«Было видно, что команда хочет одержать победу. Парни показали великолепную игру, доминировали в матче и заслуживали победу. Сегодняшний матч был очень эмоциональным, у «Лейпцига» очень хорошая команда, и сегодня они это в очередной раз доказали.

Нам приходится довольствоваться ничьей, но она не ухудшает нашу ситуацию. Я считаю, что если в следующую субботу команда против «Айнтрахта» сыграет так же, то у нас будут хорошие шансы взять чемпионство», – считает функционер.