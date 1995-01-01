«Боруссия» Д сократила отставание от «Баварии» до 2 очков за тур до конца чемпионата 

«Боруссия» Д обыграла «Фортуну» в матче 33-го тура Бундеслиги (3:2). Дортмундский клуб набрал 73 очка и теперь на два очка отстает от лидера турнира «Баварии».

«Бавария» в матче 33-го тура сыграла вничью с «Лейпцигом» (0:0).

Следующий тур будет последнем в этом сезоне Бундеслиги. «Бавария» сыграет с «Айнтрахтом», «Борссия» Д – с «Боруссией» М. Игры пройдет 18 мая и начнутся в 16:30 по московскому времени.

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