Гвардиола: «Сложно выиграть АПЛ один раз в жизни, а представьте сделать это дважды»

С таким составом совершенно не сложно..
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможной победе в АПЛ.
«Давление есть, но это хорошо. Мы боремся за нечто уникальное – за победу в АПЛ. Сложно выиграть ее один раз в жизни, а представьте сделать это дважды.
Игроки должны чувствовать давление, нервничать, знать, что будет сложно. Но когда это происходит и срабатывает, то становится даже лучше», – сказал Гвардиола.
- В воскресенье пройдет заключительный тур АПЛ, все игры начнутся в 17:00 по московском времени.
- «Манчестер Сити» сыграет с «Брайтоном», сейчас команда Гвардиолы возглавляет таблицу с 95 очками.
- На втором месте находится «Ливерпуль» с 94 очками. Команда Юргена Клоппа сыграет с «Вулверхэмптоном».
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