Гвардиола: «Сложно выиграть АПЛ один раз в жизни, а представьте сделать это дважды»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможной победе в АПЛ.

«Давление есть, но это хорошо. Мы боремся за нечто уникальное – за победу в АПЛ. Сложно выиграть ее один раз в жизни, а представьте сделать это дважды.

Игроки должны чувствовать давление, нервничать, знать, что будет сложно. Но когда это происходит и срабатывает, то становится даже лучше», – сказал Гвардиола.

В воскресенье пройдет заключительный тур АПЛ, все игры начнутся в 17:00 по московском времени.

«Манчестер Сити» сыграет с «Брайтоном», сейчас команда Гвардиолы возглавляет таблицу с 95 очками.

На втором месте находится «Ливерпуль» с 94 очками. Команда Юргена Клоппа сыграет с «Вулверхэмптоном».

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