Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Гвардиола: «Сложно выиграть АПЛ один раз в жизни, а представьте сделать это дважды»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможной победе в АПЛ.

    «Давление есть, но это хорошо. Мы боремся за нечто уникальное – за победу в АПЛ. Сложно выиграть ее один раз в жизни, а представьте сделать это дважды.

    Игроки должны чувствовать давление, нервничать, знать, что будет сложно. Но когда это происходит и срабатывает, то становится даже лучше», – сказал Гвардиола.

    • В воскресенье пройдет заключительный тур АПЛ, все игры начнутся в 17:00 по московском времени.
    • «Манчестер Сити» сыграет с «Брайтоном», сейчас команда Гвардиолы возглавляет таблицу с 95 очками.
    • На втором месте находится «Ливерпуль» с 94 очками. Команда Юргена Клоппа сыграет с «Вулверхэмптоном».

    Сезон в Европе вот-вот кончится, но в каждой стране еще остались интриги. Собрали их все тут

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:13
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +568

      AHTUNGBOL 27 минут назад

      С таким составом совершенно не сложно..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5115

      mihail200606 1 час назад

      САФу расскажи..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +460

      Борат 1 час назад

      Сэр Алекс улыбнулся)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      KPCCSPB > Борат 33 минуты назад

      Ахах,ритм жевания резинки сразу участился

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70326
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru