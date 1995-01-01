РПЛ. «Ахмат» переиграл «Крылья Советов» благодаря дублю Мбенга

«Ахмат» дома одержал победу над «Крыльями Советов» во встрече 28-го тура РПЛ.

Дублем в составе грозненцев отметился нападающий Аблае Мбенг. У самарцев гол на счету защитника Тараса Бурлака.

«Ахмат» поднялся с девятого на седьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» по-прежнему занимают 13-ю строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Мбенг, 3; 2:0 – Мбенг, 42; 2:1 – Бурлак, 44.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Швец, Исмаэл (Роши, 46), Шиманьски (Бериша, 64), Мбенг (Балай, 72).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин (Зотов, 67), Бурлак, Рохель, Ткачук, Тимоффев, Рабиу, Зиньковский, Яковлев (Антон, 76), Шейдаев.

Предупреждения: Швец, 55; Иванов, 90+4 – Рохель, 55; Ткачук, 77; Рабиу, 84; Бурлак, 90+3.

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