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    Лукаку купил 4-этажный дом за 3 миллиона с кинотеатром и студией звукозаписи вблизи базы «МЮ»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку приобрел новое жилье.

    Бельгиец купил четырехэтажный дом в Олтрингеме [город в Траффорде – метрополитенском районе в графстве Большой Манчестер] в пяти милях [чуть более восьми километров] от тренировочной базы клуба.

    Футболист потратил на новую недвижимость почти 3 миллиона фунтов стерлингов. В доме есть джакузи, кинотеатр, тренажерный зало, комната для настольного тенниса, бар, парная и студия звукозаписи. Также у Лукаку есть свой личный повар из Парижа.

    Ранее сообщалось, что форвард может покинуть «Юнайтед» этим летом и перейти в «Ювентус», «Интер» или «Милан».

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10361

      bset 14 минут назад

      Нормальная комплектация под такой заработок. Но, увы, сейчас завистники понабегут.

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