Лукаку купил 4-этажный дом за 3 миллиона с кинотеатром и студией звукозаписи вблизи базы «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку приобрел новое жилье.

Бельгиец купил четырехэтажный дом в Олтрингеме [город в Траффорде – метрополитенском районе в графстве Большой Манчестер] в пяти милях [чуть более восьми километров] от тренировочной базы клуба.

Футболист потратил на новую недвижимость почти 3 миллиона фунтов стерлингов. В доме есть джакузи, кинотеатр, тренажерный зало, комната для настольного тенниса, бар, парная и студия звукозаписи. Также у Лукаку есть свой личный повар из Парижа.

Ранее сообщалось, что форвард может покинуть «Юнайтед» этим летом и перейти в «Ювентус», «Интер» или «Милан».