Четыре игрока «Ливерпуля» рискуют пропустить матч с «Вулверхэмптоном»

Участие сразу четверых основных игроков «Ливерпуля» в матче 38-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» находится под вопросом.
Точно не сыграет бразильский нападающий Роберто Фирмино. Также могут пропустить игру левый защитник Эндрю Робертсон, хавбек Джордан Хендерсон и форвард Мохамед Салах.
- Матч «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» состоится в воскресенье, 12 мая, в 17:00 по московскому времени.
- В преддверии заключительного тура мерсисайдцы занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.
- Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» – одно очко. Команда Хосепа Гвардиолы сыграет в гостях с «Брайтоном».