Четыре игрока «Ливерпуля» рискуют пропустить матч с «Вулверхэмптоном»

Участие сразу четверых основных игроков «Ливерпуля» в матче 38-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» находится под вопросом.

Точно не сыграет бразильский нападающий Роберто Фирмино. Также могут пропустить игру левый защитник Эндрю Робертсон, хавбек Джордан Хендерсон и форвард Мохамед Салах.