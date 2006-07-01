Дешам может возглавить «Ювентус»

Новым главным тренером «Ювентуса» может стать Дидье Дешам, сообщает Calciomercato со ссылкой на Sportmediaset.

По информации источника, президент туринского клуба Андреа Аньелли уже контактировал с 50-летним специалистом.

Сейчас Дешам возглавляет сборную Франции. Что касается «Ювентуса», то в ближайшее время команду может покинуть Массимилиано Аллегри.