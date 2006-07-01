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    Дешам может возглавить «Ювентус»

    Новым главным тренером «Ювентуса» может стать Дидье Дешам, сообщает Calciomercato со ссылкой на Sportmediaset.

    По информации источника, президент туринского клуба Андреа Аньелли уже контактировал с 50-летним специалистом.

    Сейчас Дешам возглавляет сборную Франции. Что касается «Ювентуса», то в ближайшее время команду может покинуть Массимилиано Аллегри.

    • Контракт Дешама с Федерацией футбола Франции рассчитан до 2020 года.
    • Француз уже тренировал «Ювентус» в сезоне-2006/07. Он покинул клуб из-за разногласий с руководством.

    Источник: Calciomercato

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