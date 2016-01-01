РПЛ. Бакаев принес победу «Арсеналу» над «Анжи» и вывел туляков на 5 место

«Арсенал» одержал минимальную победу над «Анжи» в матче 28-го тура РПЛ.

Единственный мяч на свой счет записал полузащитник Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти на 34-й минуте.

Туляки набрали 45 очков и обошли «Спартак» в турнирной таблице, поднявшись на пятое место. Москвичи свой матч против «Уфы» проведут в воскресенье.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Анжи (Махачкала) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Бакаев, 34 (с пенальти).

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Ондуа (Кацаев, 85), Гайдаров (Иванченко, 65), Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе (Агаларов, 74).

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Костадинов, Джорджевич (Ожегович, 16), Кангва (Мирзов, 62).

Предупреждения: Калошин, 60; Иванченко, 90 – Костадинов, 70; Ожегович, 90.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ