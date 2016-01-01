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    РПЛ. Бакаев принес победу «Арсеналу» над «Анжи» и вывел туляков на 5 место

    «Арсенал» одержал минимальную победу над «Анжи» в матче 28-го тура РПЛ.

    Единственный мяч на свой счет записал полузащитник Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти на 34-й минуте.

    Туляки набрали 45 очков и обошли «Спартак» в турнирной таблице, поднявшись на пятое место. Москвичи свой матч против «Уфы» проведут в воскресенье.

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Анжи (Махачкала) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Бакаев, 34 (с пенальти).

    «Анжи»: Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Ондуа (Кацаев, 85), Гайдаров (Иванченко, 65), Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе (Агаларов, 74).

    «Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Костадинов, Джорджевич (Ожегович, 16), Кангва (Мирзов, 62).

    Предупреждения: Калошин, 60; Иванченко, 90 – Костадинов, 70; Ожегович, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1015

      Koshkin@myshkyn 4 минуты назад

      Арсенал Т против Арсенала)) фанаты из Англии в шоке)

      0
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      Рейтинг: +1086

      Валерий1965 13 минут назад

      Арсенал- молодцы. С победой, хотя игру могли более содержательную показать... Очень хочу видеть их в ЛЕ) Анжи - сопротивлялись хорошо...

      0
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      Рейтинг: +1210

      TOL47 21 минуту назад

      Анжи на вылет или ещё есть шанс Уфу обогнать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3315

      APchelov 22 минуты назад

      На лигу чемпионов решили замахнуться. Лихо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1210

      TOL47 22 минуты назад

      Тула ла ла ла !
      Арсенал молодцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1668

      Evgeni1952 26 минут назад

      Туляки молодцы ! ! ! Главное спартачок обойти.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1086

      Валерий1965 > Evgeni1952 12 минут назад

      Да) Было бы здорово)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2825

      polt 30 минут назад

      На Матч ТВ чемпионат России по футболу закончился???

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      Koshkin@myshkyn > polt 4 минуты назад

      он и не начинался!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12786

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Очень полезная победа для Спартака! Воспитательная!

      1
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      Рейтинг: +2171

      RotBerg 36 минут назад

      Красавцы!!! С победой!!! На куй мясо на дно, не позорить страну!!

      2
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      Рейтинг: +2456

      mopecekca > RotBerg 25 минут назад

      вильярреал вспомни, ******

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      Рейтинг: +1169

      Леха из Твери 42 минуты назад

      С победой, пусть и невыразительной. Еще надо на 6 очков запотеть, конкуренты точно оступятся.

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