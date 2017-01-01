РПЛ. «Динамо» и «Ростов» счет не открыли

Встретились 2 разобранных колхоза, ни подумать, не принять мяч, не сделать точную передачу..........в общем бей беги. Такое ощущение, что игроков обеих команд заставили играть под автоматами.
«Динамо» в Москве сыграло вничью с «Ростовом» в матче 28-го тура РПЛ.
Встреча закончилась без забитых мячей.
Ростовчане вернулись на седьмую строчку в турнирной таблице, москвичи продолжают занимать 12-е место.
Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур
Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Жоаозиньо (Грулев, 60), Юсупов, Тетте, Кардозу, Луценко, Панченко (Марков, 68).
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк (Плиев, 21), Новосельцев, Мевля (Шомуродов, 71), Сигурдссон, Гацкан, Щадин, Ионов, Зуев (Калачев, 46), Норманн, Сигурдарсон.