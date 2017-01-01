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    РПЛ. «Динамо» и «Ростов» счет не открыли

    «Динамо» в Москве сыграло вничью с «Ростовом» в матче 28-го тура РПЛ.

    Встреча закончилась без забитых мячей.

    Ростовчане вернулись на седьмую строчку в турнирной таблице, москвичи продолжают занимать 12-е место.

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Жоаозиньо (Грулев, 60), Юсупов, Тетте, Кардозу, Луценко, Панченко (Марков, 68).

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк (Плиев, 21), Новосельцев, Мевля (Шомуродов, 71), Сигурдссон, Гацкан, Щадин, Ионов, Зуев (Калачев, 46), Норманн, Сигурдарсон.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:01
    Комментарии31
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      Рейтинг: +4043

      ilichkadr 34 минуты назад

      Встретились 2 разобранных колхоза, ни подумать, не принять мяч, не сделать точную передачу..........в общем бей беги. Такое ощущение, что игроков обеих команд заставили играть под автоматами.

      0
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      Рейтинг: +315

      Pубик Докоян 45 минут назад

      мне пох, я жду страпон

      6
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      Рейтинг: +422

      латунный сепаратист 1 час назад

      Маша ты к нам неравнодушна всё время к нам приходиш .бросай бомжей переходи к нам

      1
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      ...
      Рейтинг: +4444

      _Marqella_ > латунный сепаратист 55 минут назад

      Так вы хуже бомжей,какой смысл к вам идти,так то я в Питере родилась и мой Зенит у меня в сердце...я даже представить себе не могу что может случиться для того что бы я начала болеть за другой клуб..Это вы там переобуваетесь очень быстро..."Любители"

      0
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      Рейтинг: +422

      латунный сепаратист > _Marqella_ 54 минуты назад

      маша вот увезу тебя в ростов и будеш за Ростов топить

      0
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      Рейтинг: +74

      zigbеrt > латунный сепаратист 43 минуты назад

      эта маша убирает парашу
      еще ей пальцы поцелуй, чтобы ошквариться

      4
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      Рейтинг: +4444

      _Marqella_ > zigbеrt 39 минут назад

      попробуй сам поцеловать, куда другим советуешь...сам то ноль наверное...

      1
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      ...
      Рейтинг: +422

      латунный сепаратист > zigbеrt 38 минут назад

      не надо машу оскорблять недостойно это для мужчины

      0
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      Рейтинг: +110

      Cварожич > _Marqella_ 37 минут назад

      давно уже понятно что маша-паша пишет с зоны

      4
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      Рейтинг: +422

      латунный сепаратист > латунный сепаратист 35 минут назад

      мы все приходим суда пообщатся .но не надо оскорблять друг друга.маша здесь давно и надо ценить её мнение.

      1
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      Рейтинг: +75

      aфоня72 > латунный сепаратист 35 минут назад

      там уже петухи разберуться кому отдаваться

      4
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      Рейтинг: +61

      аlex1951 > латунный сепаратист 30 минут назад

      ты бы знал насколько я здесь давно
      маша - мужик
      зенит оле-оле-оле - прикольный чувак, но исчез
      Ростов - СИЛА
      остальные все - мелкие пьидоробразные ивьречьки!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +4444

      _Marqella_ > аlex1951 25 минут назад

      зенит оле-оле хороший был парен,ь здесь нельзя не согласиться...говноРостов ноль...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +77

      Prоject Бабангида > _Marqella_ 22 минуты назад

      гавно - это ты миша
      кепка - твое прозвище на зоне

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +422

      латунный сепаратист > _Marqella_ 19 минут назад

      маш ты правда парень

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      insidеr_retro > латунный сепаратист 10 минут назад

      он в 2017 писал, что пишут на сайте тут поочереди, - то я то муж

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4444

      _Marqella_ 1 час назад

      Пол населения земли беспокоятся за этот говономатч...!!!

      0
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      Рейтинг: +422

      латунный сепаратист > _Marqella_ 1 час назад

      маша ты за нас болела да

      1
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      Рейтинг: +422

      латунный сепаратист > _Marqella_ 1 час назад

      привет МАШУЛЯ

      1
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      Рейтинг: +4444

      _Marqella_ > латунный сепаратист 1 час назад

      Ага икру метала за Ростов..

      0
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      Рейтинг: +422

      латунный сепаратист > _Marqella_ 1 час назад

      ВОТ УМНИЦА

      2
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      Рейтинг: +4444

      _Marqella_ > латунный сепаратист 1 час назад

      Пока рыжего эстонца не уберут.ни чего в Ростове не поменяеетсья...вам нужен Байдачный..или кто там у вас ещё был..самое главное ф.к Ростов играет в антифутбол..

      -1
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      Рейтинг: +29529

      MaxRnD > _Marqella_ 58 минут назад

      Прежде чем пуржить, смотри каким составом играли

      1
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      ...
      Рейтинг: +422

      латунный сепаратист > _Marqella_ 56 минут назад

      у нас денег нет больших.вы ведь с большими деньгами обсерались не раз .пролетали мимо лиги чемпионов .а бомжикам пёрышки пощипаем в следущем туре

      1
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      ...
      Рейтинг: +4444

      _Marqella_ > латунный сепаратист 50 минут назад

      какой же ты......малоинформированный...деньги не бьют по мячу...скажем так, Фулхем закупился на 100м евриков и вылетел из АПЛ у Зенита нет таких трат даже близко...стесняюсь спросить о каких деньгах идёт речь?

      0
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      ...
      Рейтинг: +422

      латунный сепаратист > _Marqella_ 47 минут назад

      так у зенита больше денег чем у остальных 15 клубов вместе взятых.денюжки ведь газпрома.а газпром достояния народа

      0
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      ...
      Рейтинг: +4444

      _Marqella_ > латунный сепаратист 36 минут назад

      Этоо не так,денег не так много, по европейским меркам. По бюджету Зенит стоит где то в третьем десятке...

      0
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      Рейтинг: +732

      geroin161 1 час назад

      Я думаю Песьяков заслужил сегодня пойти в кабак и попить пиво с раками!!! Умница!!!
      Я думал Динамо нас разорвет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4444

      _Marqella_ > geroin161 1 час назад

      ты прав,шансов у вас не много...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3564

      Агасфер 1 час назад

      "Динамо" не смогло,а "Ростов" давно не может.Они мечтают о Кубке.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +422

      латунный сепаратист 1 час назад

      динамо костоломы .ушлёпки

      2
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