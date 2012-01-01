Джанаев: «Основная задача в Польше – показывать хорошую игру. Потом – вернуться в сборную»

Экс-вратарь «Спартака» и «Ростова» Сослан Джанаев рассказал о выступлении за польскую «Медзь».

Трансфер 32-летнего россиянина в клуб главной лиги Польши состоялся в феврале.

– Как быстро вы освоились в чемпионате Польши, вообще в стране? Насколько сложно было это сделать?

– Естественно, первое время пришлось тяжеловато. Особенно в первые две недели – пока привыкал и осваивался в новом коллективе, в новой стране для себя и новой языковой среде. Но в целом адаптировался достаточно быстро. Старался не обращать внимания на внешние факторы. Основной задачей было – сконцентрироваться на работе.

– Вы никогда не играли за пределами России. Почему решились на это вызов? Руководствовались ли примерами других вратарей, например, вашего земляка Габулова?

– Действительно, я никогда не играл за границей. Тем интереснее было себя проверить в Польше. Примерами других игроков я не руководствовался. Хотелось протестировать себя – так скажем, выйти из зоны комфорта. Все-таки в России привычная среда, привычный язык. Все привычно, чувствуешь себя, как дома. В Польше же ты – в гостях. Ничего не знаешь. Выступления здесь – новый профессиональный опыт, новые задачи, которых нужно достичь. Это должно помочь мне в будущем.

– Теперь вы регулярно играете за основной состав, имеете хорошие отзывы. Как сами оцениваете свою игру? Что это – доверие тренера?

– Оценивать свою игру не очень люблю. Наверное, это больше работа специалистов и тренерского штаба. Но хотелось бы поблагодарить тренеров. Перед тем, как приехать в «Медзь», я три месяца не тренировался. Первый месяц пришлось потратить на то, чтобы набрать форму. Сезон уже шел. Так что на первых порах я набирал форму через тренировки. Плюс тренерский штаб предоставил мне возможность играть за вторую команду. Я провел за нее три матча. Эти игры очень помогли мне вкатиться в сезон. Все-таки с августа не выходил на поле. Очень рад, что имею игровую практику. Стараюсь двигаться от матча к матчу и прогрессировать.

– Каковы ваши планы после окончания сезона?

– Осталось три игры до конца. Три очень важные, принципиальные игры, в которых нам нужно набирать очки. Я сфокусирован на них. Мой контракт рассчитан до конца сезона. Соответственно после окончания сезона подумаю о дальнейшей карьере.

– Рассчитываете ли попасть в сборную России из чемпионата Польши?

– Каждый футболист хочет играть за сборную. И я не исключение. Сейчас моя основная задача – показывать надежную, стабильную, хорошую игру, а потом – вернуться в обойму сборной.