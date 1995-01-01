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    Гендиректор «Локомотива»: «Хотим постоянно увеличивать число собственных игроков, но искусственно этого делать не будем»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказал мнение, насколько возможно построить хорошую команду только из выпускников академии.

    Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что российским клубам нужно больше опираться на собственных воспитанников, а не на легионеров.

    «Локомотив» один из лидеров в стране абсолютно точно, по количеству собственных игроков, которые выходят в основном составе. Конечно, мы бы хотели, чтобы количество наших футболистов, задействованных в основном составе, росло год от года. Для этой цели мы поддерживаем и развиваем академию, занимаемся поисками молодых талантов по всей стране, привлекаем к работе лучших тренеров и лучшие методики.

    Вместе с тем, считаем, что спортсменам дорога должна открываться в профессиональном футболе в соответствии с их качествами. Поэтому в основной состав они должны попадать тогда, когда готовы конкурировать за место в составе и доказывать игрой свое право на то, чтобы появляться в красно-зеленой форме на поле.

    Реально ли, чтобы 11 собственных воспитанников вышли на поле? Это большой вопрос. Многие клубы это пробовали, не только российские. В том числе и «Барселона», когда «Ла Масия» [академия каталонцев] была в самом расцвете, ставила перед собой задачу одиннадцати воспитанников, но у нее это не получилось. И этот опыт мы тоже должны учитывать. Наша задача постоянно увеличивать количество собственных воспитанников в команде. Но я не думаю, что пойдем на то, чтобы делать это искусственно.

    Есть ли в регионах условия, чтобы давать больше своих воспитанников? Вы меня сейчас спрашиваете за регионы или за «Локомотив»? За регионы не готов отвечать. Если говорить про наш клуб, давайте посчитаем, кто у нас в основе: как минимум братья Миранчуки и Баринов, которых надо называть сразу, Лысов и Жемалетдинов – в составе.

    Нет команд, которые бы 11-ю игроками выступали, тем более в национальном чемпионате, Кубке страны и в еврокубках. Нереально. Основа – это не 11 игроков, а 15-16. Михаил и Рифат точно в это число попадают. На подходе у нас Тугарев, который тоже на поле появлялся. Есть целая когорта из пяти-шести игроков, регулярно привлекающаяся к сборам и мы всерьез рассматриваем их как усиление нашего состава в ближайшее время. С этой точки зрения, считаю, что мы достаточно благополучный клуб», – сказал Кикнадзе.

    После 27-ми туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя «Краснодар» на два очка. В прошлом сезоне москвичи завоевали чемпионский титул.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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