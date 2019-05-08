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    Кадыров: «Проблема нашего футбола – в легионерах. Россияне играют лучше, ибо думают не только о деньгах, но и о чести родины»

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал основную, на его взгляд, проблему российского футбола.

    По его словам, клубам страны нужно перестать делать ставку на легионеров и начать ориентироваться на местных игроков.

    «В нашем отечественном футболе имеются большие проблемы. И они в первую очередь связаны с тем, что клубы делают ставку на легионеров, покупку иностранных футболистов со всех концов мира. Складывается абсурдная ситуация, когда страна с почти 150 миллионным населением зависит от игры иностранцев.

    Нужно менять стратегию развития футбола и ориентироваться на собственные силы. Свои доморощенные футболисты будут играть лучше, ибо они думают не только о деньгах, но и чести своей родины», – сказал Кадыров.

    Глава Чечни – почетный президент «Ахмата». В нынешнем сезоне в заявке грозненского клуба на сезон числятся 10 иностранных футболистов.

    Источник: РБК

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии14
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      Рейтинг: +30

      Spbq 8 минут назад

      По мимо мыслей о родине и чести, должна быть конкуренция, практика показывает что легионеры приезжающие сюда "за деньгами" показывают иногда футбол лучше чем домовыращенные "думающие о чести своей родины".
      Самое главная задача дать реальным талантам играть в футбол, а не сыновьям богатых и состоятельных за вложенный дивиденд "в развитие футбола".

      0
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      Рейтинг: +1378

      Рубинище 25 минут назад

      Ну вперёд, выводите в Ахмате одних Россиян.. сразу будет последний сезон в РПЛ.. Такую чушь несёт. Усиливаться нужно летом, как остальные, а денег жалко-вот и заводит байду за патриотизм.. Я не хочу смотреть, как дрова пешком ходят и передачу отдать не могут.. и всерают потом всяким плезням и мариборам..
      А чиновки то, вообще, ночами не спят всё о патриотизме да о народе думают..воруют и думают, выводят за бугор и про родину думают.. а дети их от большой любви к родине все за границей живут и учатся.. такой бред несёт

      0
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      Рейтинг: +6592

      Serjoga 26 минут назад

      Так начни с Ахмата! В Рубине уже минимум легов!

      0
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      Рейтинг: +812

      Avaretz 43 минуты назад

      Откуда появиться доморощенным футболистам то, если на страну давно положи?

      0
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      Рейтинг: +3879

      серега кашин 44 минуты назад

      главный чурбан россии что то несет хрень какую-то

      1
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      Рейтинг: +1124

      Axe111 56 минут назад

      Поржал

      5
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      Рейтинг: +2010

      mutabor0992 1 час назад

      Да уж!Вот эти двое, которые в сизо,так думают о футболе и чести страны,аж голова болит!Начни с клуба Терек...Набери одних Россиян и посмотрим на результат на выходе.

      2
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      Рейтинг: +5760

      Asbjorn 1 час назад

      проблема у нас в том,что из за лимита,российские игроки получают деньги,которые не заслуживают,и они знают,что из-за лимита они будут в основе,что бы развиваться нужна конкуренция ,а большим клубам нужен результат,поэтому леги и покупаются,Кадыров бы подал пример и распродал бы всех легионеров из Ахмата,и играл бы российскими игроками

      1
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      Рейтинг: +6426

      parevg > Asbjorn 56 минут назад

      Пример в Москве подает клуб Чертаново, без легионеров, только за счет собственных воспитанников, довольно неплохо выступают в ФНЛ. на данный момент 6 место.

      0
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      Рейтинг: +6426

      parevg 1 час назад

      Я, наверное впервые, с ним полностью согласен.
      Легионеры должны показывать пример, нашим игрокам, а не играть вместо них.
      Поднимите статистику, во времена СССР, все было хорошо, выигрывали ЧЕ и ОИ, были призерами ЧМ, брали еврокубки...
      А потом позакрывали спортшколы и интернаты, стали завозить мартыхаев пачками, и где теперь наш футбол??? Дошло до того, что за сборную страны величиной в пол глобуса, играют легионеры...
      Прав он, надо отменить лимит на легионеров, совсем отменить, нет легионеров - нет лимита.

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      Рейтинг: +496

      Владимирыч > parevg 24 минуты назад

      Ой как у Вас все в голове запущено...

      2
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      Рейтинг: +3663

      3a zenit 1 час назад

      товарищи с Днём Великой Победы!давайте в этот день не разделять "мясо "на "мясо"...не надо прошу.

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