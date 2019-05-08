Кадыров: «Проблема нашего футбола – в легионерах. Россияне играют лучше, ибо думают не только о деньгах, но и о чести родины»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал основную, на его взгляд, проблему российского футбола.

По его словам, клубам страны нужно перестать делать ставку на легионеров и начать ориентироваться на местных игроков.

«В нашем отечественном футболе имеются большие проблемы. И они в первую очередь связаны с тем, что клубы делают ставку на легионеров, покупку иностранных футболистов со всех концов мира. Складывается абсурдная ситуация, когда страна с почти 150 миллионным населением зависит от игры иностранцев.

Нужно менять стратегию развития футбола и ориентироваться на собственные силы. Свои доморощенные футболисты будут играть лучше, ибо они думают не только о деньгах, но и чести своей родины», – сказал Кадыров.

Глава Чечни – почетный президент «Ахмата». В нынешнем сезоне в заявке грозненского клуба на сезон числятся 10 иностранных футболистов.