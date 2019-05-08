Кадыров: «Проблема нашего футбола – в легионерах. Россияне играют лучше, ибо думают не только о деньгах, но и о чести родины»

По мимо мыслей о родине и чести, должна быть конкуренция, практика показывает что легионеры приезжающие сюда "за деньгами" показывают иногда футбол лучше чем домовыращенные "думающие о чести своей родины".
Самое главная задача дать реальным талантам играть в футбол, а не сыновьям богатых и состоятельных за вложенный дивиденд "в развитие футбола".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал основную, на его взгляд, проблему российского футбола.
По его словам, клубам страны нужно перестать делать ставку на легионеров и начать ориентироваться на местных игроков.
«В нашем отечественном футболе имеются большие проблемы. И они в первую очередь связаны с тем, что клубы делают ставку на легионеров, покупку иностранных футболистов со всех концов мира. Складывается абсурдная ситуация, когда страна с почти 150 миллионным населением зависит от игры иностранцев.
Нужно менять стратегию развития футбола и ориентироваться на собственные силы. Свои доморощенные футболисты будут играть лучше, ибо они думают не только о деньгах, но и чести своей родины», – сказал Кадыров.
Глава Чечни – почетный президент «Ахмата». В нынешнем сезоне в заявке грозненского клуба на сезон числятся 10 иностранных футболистов.