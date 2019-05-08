Моуринью: «Аякс» во втором тайме с «Тоттенхэмом» действовал так, словно против «Витесса» в голландской лиге»  

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что стало причиной домашнего поражения «Аякса» от «Тоттенхэма» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

В первой игре амстердамцы в гостях победили со счетом 1:0, а во вчерашней встрече вели со счетом 2:0, но в итоге пропустили три гола [последний – на шестой добавленной минуте] и выбыли из турнира.

«Нужно ли было «Аяксу» менять свою философию футбола, когда они повели 3:0 по сумме двух матчей? Как по мне, да. Для меня философия – это то, что заставляет команду расти в определенном направлении. Каждая команда растет. Вам нужна эта база, эта философия, стиль игры, адаптированный под качество игроков.

«Аякс» заслуживает всяческих похвал и восхищения со стороны таких людей, как мы, которые любят футбол. И мы отдаем им должное. Но футбол – это спортивная борьба, а в ней вам нужна стратегия. И для победы в матчах, тем более в особых матчах, иногда нужно не привязываться к своей философии.

Временами вам даже нужно идти против своей философии, чтобы победить в футбольной игре. И я думаю, если бы «Аякс» во втором тайме лучше скрывал свои слабости (а свои слабости знаю все), они должны были с этим справиться. Основная вещь, которую нужно делать, имея преимущество, – это постоянно сохранять равновесие. Никогда его не нарушайте. Баланс начинается именно с линии обороны, где определенное количество игроков всегда находится за линией мяча.

Но они придерживались своей философии и играли во втором тайме так же, словно играли против «Витесса» в чемпионате Голландии. «Аякс» действовал так, будто это был матч группового раунда или очередная встреча в национальной. Я думаю, что сейчас они не верят в то, что с ними произошло. «Тоттенхэм» сделал изменения. Он использовал очень хороший непосредственный футбол. Лондонцам повезло, с ними были боги футбола, но они гнались за этой удачей», – сказал Моуринью.