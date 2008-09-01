Шевченко: «Мечтаю однажды возглавить «Милан»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что мечтает однажды поработать в «Милане».

Будучи игроком, 42-летний специалист выступал за красно-черных с 1996-го по 2006 год и в сезоне-2008/09.

«Милан – это клуб, который является частью моей жизни. Однако я сейчас занят в сборной Украины, а Гаттузо и так отлично справляется со своей задачей.

Конечно, однажды я хотел бы тренировать миланцев, потому что я очень привязан к ним, к болельщикам клуба и моим бывшим партнерам по команде. Возможно, однажды настанет моя очередь тренировать «Милан», – сказал Шевченко.

В составе «Милана» Шевченко выиграл Серию А, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.