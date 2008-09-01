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    Шевченко: «Мечтаю однажды возглавить «Милан»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что мечтает однажды поработать в «Милане».

    Будучи игроком, 42-летний специалист выступал за красно-черных с 1996-го по 2006 год и в сезоне-2008/09.

    «Милан – это клуб, который является частью моей жизни. Однако я сейчас занят в сборной Украины, а Гаттузо и так отлично справляется со своей задачей.

    Конечно, однажды я хотел бы тренировать миланцев, потому что я очень привязан к ним, к болельщикам клуба и моим бывшим партнерам по команде. Возможно, однажды настанет моя очередь тренировать «Милан», – сказал Шевченко.

    В составе «Милана» Шевченко выиграл Серию А, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

    Источник: Bleacher Report

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    Сегодня, 13:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +27091

      portero 49 минут назад

      Прикипел к Милану.
      Хочется в Италию вернуться

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