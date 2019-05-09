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    Павлюченко: «Тоттенхэм» способен выиграть эту Лигу чемпионов»

    Бывший форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко отреагировал на выход лондонской команды в финал Лиги чемпионов.

    Команда Маурисио Покеттино выиграла в гостях у «Аякса» со счетом 3:2 и по сумме двух встреч прошла дальше.

    «Я безумно рад за свой бывший клуб. «Тоттенхэм» добился своего, это команда, которая заслужила этот финал. Зная людей, которые стоят за лондонским клубом, я хочу сказать, что они достойны финала. В них мало верили, когда перед ним встал «Манчестер Сити».

    Зная руководство «Тоттенхэма», я видел, как президент клуба Дэниел Леви болеет душой за свою команду и как много он отдает клубу. Его можно сравнить с нашим Сергеем Галицким, он тоже живет футболом. Леви делал все для команды, вкладываясь полностью в клуб. И теперь судьба подарила Леви и «Тоттенхэму» исторический финал.

    Команда Покеттино способна выиграть эту Лигу чемпионов. Я горд, что играл в лиге, которая является лучшей в мире. «Тоттенхэм» всегда останется в моей жизни. Футбол прекрасен, любите эту игру», – сказал Павлюченко.

    • «Тоттенхэм» впервые в своей истории стал финалистом ЛЧ.
    • 1 июня в Мадриде лондонцы разыграют трофей в матче с «Ливерпулем».
    • Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год, сыграл 113 матчей и забил 42 мяча.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +70

      В даль смотрящий 16 минут назад

      После того, что случилось в полуфиналах, уже нет такой уверенности кто победит в финале ЛЧ и кому улыбнётся удача.

      0
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      Рейтинг: +183

      Muboraksho 48 минут назад

      Если бы там играли бы Вы то может быт так и случилось бы. Но увы против Ливера нет аргументов у ТТХа...

      0
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      Рейтинг: +210

      O-Z 52 минуты назад

      Ливерпуль не отдаст. У них с прошлого года дух остался за обидный проигрыш в ЛЧ. Для тоттенхэм это уже победа выход в финал. 2 матча им просто повезло с сити и аяксом. В финале везений не будет.

      0
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      Рейтинг: +32

      Vorobeyman 1 час назад

      На багаже Ромы вытянули

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