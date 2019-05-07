AS: Зидан хочет досрочно вернуть Ашрафа из «Боруссии»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан настаивает на досрочном прекращении аренды в дортмундской «Боруссии» защитника Ашрафа Хакими, сообщает AS.

По информации источника, французский специалист хочет, чтобы в следующем сезоне 20-летний марокканец стал конкурентом Марсело на левом фланге обороны.

Арендное соглашение между клубами рассчитано до лета 2020 года, поэтому не исключено, что «Реалу» придется выплатить определенную компенсацию за его расторжение.

В текущем сезоне Ашраф сыграл 28 матчей в составе «Боруссии», забил три гола и сделал семь результативных передач.