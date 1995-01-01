РПЛ – «Зениту»: «Это с вашего матча против минского «Динамо» начались камбэки в еврокубках»

«Зенит» отреагировал в твиттере на камбэки в Лиге чемпионов тремя эмодзи, характеризующими удивление.

Питерскому клубе в микроблоге ответил официальный аккаунт российской Премьер-лиги.

«Это с вашего матча против минского «Динамо» начались камбэки в еврокубках», – говорится в сообщении РПЛ.

9 августа прошлого года «Зенит» в Минске проиграл «Динамо» со счетом 0:4, а спустя неделю разгромил соперника 8:1 (с учетом овертаймов).

На текущей неделе «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» совершили камбэки в противостояниях с «Барселоной» и «Аяксом» соответственно.