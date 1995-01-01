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    РПЛ – «Зениту»: «Это с вашего матча против минского «Динамо» начались камбэки в еврокубках»

    «Зенит» отреагировал в твиттере на камбэки в Лиге чемпионов тремя эмодзи, характеризующими удивление.

    Питерскому клубе в микроблоге ответил официальный аккаунт российской Премьер-лиги.

    «Это с вашего матча против минского «Динамо» начались камбэки в еврокубках», – говорится в сообщении РПЛ.

    9 августа прошлого года «Зенит» в Минске проиграл «Динамо» со счетом 0:4, а спустя неделю разгромил соперника 8:1 (с учетом овертаймов).

    На текущей неделе «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» совершили камбэки в противостояниях с «Барселоной» и «Аяксом» соответственно.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 07:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +160

      Вальдемар IV 17 минут назад

      ну да камбек мешка против любителей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3274

      la verdad 23 минуты назад

      Сравнили жопу с пальцем...

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