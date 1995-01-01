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    Покеттино – после камбэка с «Аяксом»: «Спасибо, футбол. Без него такие эмоции невозможны»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (3:2).

    «Сложно говорить. Эмоции невероятные, спасибо, футбол. Мои игроки – герои. В последний год я всем говорил всем, что это герои. Во втором тайме они были великолепны.

    Спасибо, футбол – такие эмоции без него невозможны. Спасибо всем, кто верил в нас. Сложно это описать.

    Перед игрой мы говорили, что когда ты работаешь и когда чувствуешь любовь, то это не стресс, а страсть команды. Мы показали, что любим спорт и футбол. Сегодня было великолепно. Было наслаждением смотреть такую игру», – сказал Покеттино.

    • В финале «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем».
    • Игра пройдет 1 июня в Мадриде.

    Покеттино расплакался от счастья. Он ещe никогда не играл финалах

    Источник: BBC

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