Покеттино – после камбэка с «Аяксом»: «Спасибо, футбол. Без него такие эмоции невозможны»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (3:2).

«Сложно говорить. Эмоции невероятные, спасибо, футбол. Мои игроки – герои. В последний год я всем говорил всем, что это герои. Во втором тайме они были великолепны.

Спасибо, футбол – такие эмоции без него невозможны. Спасибо всем, кто верил в нас. Сложно это описать.

Перед игрой мы говорили, что когда ты работаешь и когда чувствуешь любовь, то это не стресс, а страсть команды. Мы показали, что любим спорт и футбол. Сегодня было великолепно. Было наслаждением смотреть такую игру», – сказал Покеттино.

В финале «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем».

Игра пройдет 1 июня в Мадриде.

Покеттино расплакался от счастья. Он ещe никогда не играл финалах