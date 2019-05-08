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    «Зенит» почтил память жертв ВОВ на Пискаревском мемориале

    В среду, 8 мая, после окончания утренней тренировки футболисты и главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывали на Пискаревском мемориале в Санкт-Петербурге, где почтили память жертв Великой отечественной войны.

    Игроки и тренеры петербуржцев ежегодно посещают одно из крупнейших мест массовых захоронений жертв войны в преддверии Дня победы.

    Цветы к мемориалу возложили защитники Бранислав Иванович и Александр Анюков. К основному составу также примкнули воспитанники академии сине-бело-голубых из команды игроков 2002 года рождения.

    Завтра, 9 мая, в России будет праздноваться 74-годовщина Дня победы.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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