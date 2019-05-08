«Зенит» почтил память жертв ВОВ на Пискаревском мемориале

В среду, 8 мая, после окончания утренней тренировки футболисты и главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывали на Пискаревском мемориале в Санкт-Петербурге, где почтили память жертв Великой отечественной войны.

Игроки и тренеры петербуржцев ежегодно посещают одно из крупнейших мест массовых захоронений жертв войны в преддверии Дня победы.

Цветы к мемориалу возложили защитники Бранислав Иванович и Александр Анюков. К основному составу также примкнули воспитанники академии сине-бело-голубых из команды игроков 2002 года рождения.

Завтра, 9 мая, в России будет праздноваться 74-годовщина Дня победы.