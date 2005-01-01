Капелло: «Ливерпуль и «Энфилд» взорвались, а вместе с ними Мадрид»

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло высказал мнение о выходе «Ливерпуля» в финал Лиги чемпионов.

Во вторник английская команда в ответном полуфинальном матче разгромила «Барселону» (4:0, первая игра – 0:3).

«Мне понравились сила и желание этой команды всегда играть на очень высоком уровне. Футболисты «Барселоны» трижды оказывались перед Алисоном, который сделал невероятные сейвы, но продемонстрировали проблемы с концентрацией, как в четвертом голе.

Вы не можете пропустить такой четвертый гол, как этот. Это шедевр хитрости и дальновидности, но они не могут испортить то, что сделали, потому что футболисты «Ливерпуля» находятся на таком высоком уровне, что наказывают вас.

«Ливерпуль» тоже играл хорошо. Я помню, как Ориги забил в матче против моей команды на чемпионате мира в Бразилии.

«Ливерпуль» и «Энфилд» взорвались, а вместе с ними Мадрид. Для мадридцев было бы хуже, если бы «Барселона» выиграла Лигу чемпионов в их городе.

Вальверде немного самонадеянно выпустил тот же состав, что и в первой встрече. Как по мне, Коутиньо не следовало играть, он ничего не показывает в выездных матчах», – сказал Капелло.