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    Капелло: «Ливерпуль и «Энфилд» взорвались, а вместе с ними Мадрид»

    Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло высказал мнение о выходе «Ливерпуля» в финал Лиги чемпионов.

    Во вторник английская команда в ответном полуфинальном матче разгромила «Барселону» (4:0, первая игра – 0:3).

    «Мне понравились сила и желание этой команды всегда играть на очень высоком уровне. Футболисты «Барселоны» трижды оказывались перед Алисоном, который сделал невероятные сейвы, но продемонстрировали проблемы с концентрацией, как в четвертом голе.

    Вы не можете пропустить такой четвертый гол, как этот. Это шедевр хитрости и дальновидности, но они не могут испортить то, что сделали, потому что футболисты «Ливерпуля» находятся на таком высоком уровне, что наказывают вас.

    «Ливерпуль» тоже играл хорошо. Я помню, как Ориги забил в матче против моей команды на чемпионате мира в Бразилии.

    «Ливерпуль» и «Энфилд» взорвались, а вместе с ними Мадрид. Для мадридцев было бы хуже, если бы «Барселона» выиграла Лигу чемпионов в их городе.

    Вальверде немного самонадеянно выпустил тот же состав, что и в первой встрече. Как по мне, Коутиньо не следовало играть, он ничего не показывает в выездных матчах», – сказал Капелло.

    • В финале «Ливерпуль» встретится с победителем пары «Аякс»«Тоттенхэм» (первая игра – 1:0).
    • Матч между амстердамцами и лондонцами пройдет сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Football Italia

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