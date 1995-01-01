Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Медведев: «Многочисленные трансферные слухи о «Зените» не имеют под собой никаких оснований»

    Президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб на данный момент не имеет утвержденного трансферного списка. По словам руководителя, все слух в СМИ о петербуржцах касательно ухода и прихода футболистов не имеют под собой никаких оснований.

    «Многочисленные слухи о трансферах игроков, как уходе, так и приходе, не имеют под собой никаких оснований: ни индивидуальных, ни групповых, ни пакетных вариантов для одобрения советом директоров пока не подготовлено.

    Клуб анализирует ситуацию на трансферном рынке и по мере подготовки различных вариантов будет выносить свои предложения совету директоров. Вот там уже могут быть как и индивидуальные сделки, так и групповые. Мы работаем, работаем системно, предложения готовятся. А пока всех прошу запастись терпением, чемпионат еще не окончен.

    Слишком много разговоров началось о группах приходящих игроков, о группах уходящих. Всe это не имеет под собой никаких оснований. Контракты действующих игроков и их будущее – ситуация схожая. Торопиться не надо, как говорили в известной советской комедии», – сказал Медведев.

    «Зенит» стал чемпионом России за три тура до конца сезона.

    Ранее сообщалось, что петербургский клуб интересуется защитниками Марио Фернандесом (ЦСКА), Данилом Круговым («Уфа») и Миладом Мохаммади («Ахмат»), а команду могут покинуть защитник Эльмир Набиуллин и нападающий Антон Заболотный.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:23
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +262

      Spartak Piter 14 минут назад

      Так же как и нет оснований быть у руля прихвостням СКАЗОЧНОГО долб**ба

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69922
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru