Медведев: «Многочисленные трансферные слухи о «Зените» не имеют под собой никаких оснований»

Президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб на данный момент не имеет утвержденного трансферного списка. По словам руководителя, все слух в СМИ о петербуржцах касательно ухода и прихода футболистов не имеют под собой никаких оснований.

«Многочисленные слухи о трансферах игроков, как уходе, так и приходе, не имеют под собой никаких оснований: ни индивидуальных, ни групповых, ни пакетных вариантов для одобрения советом директоров пока не подготовлено.

Клуб анализирует ситуацию на трансферном рынке и по мере подготовки различных вариантов будет выносить свои предложения совету директоров. Вот там уже могут быть как и индивидуальные сделки, так и групповые. Мы работаем, работаем системно, предложения готовятся. А пока всех прошу запастись терпением, чемпионат еще не окончен.

Слишком много разговоров началось о группах приходящих игроков, о группах уходящих. Всe это не имеет под собой никаких оснований. Контракты действующих игроков и их будущее – ситуация схожая. Торопиться не надо, как говорили в известной советской комедии», – сказал Медведев.

«Зенит» стал чемпионом России за три тура до конца сезона.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб интересуется защитниками Марио Фернандесом (ЦСКА), Данилом Круговым («Уфа») и Миладом Мохаммади («Ахмат»), а команду могут покинуть защитник Эльмир Набиуллин и нападающий Антон Заболотный.