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    Ловрен: «Перед игрой Клопп сказал: «Просто покажите гребаные яйца». И мы это сделали!»

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен рассказал, о чем говорил главный тренер команды Юрген Клопп в раздевалке перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

    Мерсисайдцы выиграли со счетом 4:0 (первая встреча – 0:3) и вышли в финал турнира.

    «Поздравляю Клоппа. Перед игрой он произнес потрясающую речь. Это было нечто блестящее, и я думаю, что это он поднял нас на такую высоту. Это было просто: «Верьте! Помните, что мы можем это сделать». Это было то, чего мы никогда ранее не слышали.

    Он сказал: «Парни, верьте. Один или два гола, даже если мы не забьем в первые 15-20 минут. Верьте, что мы сможем отличиться на 65-й, 66-й, 67-й минутах и далее с «Энфилдом» позади нас. Поверьте мне, парни, мы можем сделать это. Однажды мы сделали это против дортмундской «Боруссии», и мы можем сделать это сегодня вечером. Просто покажите гребаные яйца сегодня вечером». И мы сделали это!» – сказал Ловрен.

    • В финале «Ливерпуль» встретится с победителем пары «Аякс»«Тоттенхэм» (первая игра – 1:0).
    • Матч между амстердамцами и лондонцами пройдет сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +698

      Dizayner 28 минут назад

      ВЫ ПРОСТО ПОКАЗАЛИ СВОЮ ЛУЧШУЮ ПОТРЯСАЮЩУЮ ИГРУ, НУ И ЯЙЦА ВПРИДАЧУ)))

      2
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      Рейтинг: +1461

      Danish Dynamite 32 минуты назад

      Симеоне и КР со своими детсадовскими жестами в 1/8 отдыхают )

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +698

      Dizayner > Danish Dynamite 14 минут назад

      они думали что смогут дойти до финала лишь на яйцах, но это не так)) играть нужно а не дурака валять

      0
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    • ...
      Рейтинг: +832

      Tsigan 55 минут назад

      У Ливера огромные стальные яица!

      3
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      Рейтинг: +492

      Владимирыч > Tsigan 32 минуты назад

      Яйцыща)))))

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