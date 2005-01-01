Ловрен: «Перед игрой Клопп сказал: «Просто покажите гребаные яйца». И мы это сделали!»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен рассказал, о чем говорил главный тренер команды Юрген Клопп в раздевалке перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Мерсисайдцы выиграли со счетом 4:0 (первая встреча – 0:3) и вышли в финал турнира.

«Поздравляю Клоппа. Перед игрой он произнес потрясающую речь. Это было нечто блестящее, и я думаю, что это он поднял нас на такую высоту. Это было просто: «Верьте! Помните, что мы можем это сделать». Это было то, чего мы никогда ранее не слышали.

Он сказал: «Парни, верьте. Один или два гола, даже если мы не забьем в первые 15-20 минут. Верьте, что мы сможем отличиться на 65-й, 66-й, 67-й минутах и далее с «Энфилдом» позади нас. Поверьте мне, парни, мы можем сделать это. Однажды мы сделали это против дортмундской «Боруссии», и мы можем сделать это сегодня вечером. Просто покажите гребаные яйца сегодня вечером». И мы сделали это!» – сказал Ловрен.