Вальверде: «Не знаю, как на мне отразится поражение. Тренер обязан взять на себя ответственность»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итог поражению от «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов.

Каталонцы завершили выступление на турнире, проиграв 0:4 на «Энфилде» после домашней победы 3:0.

«Не знаю, как на мне отразится это поражение. Тренер обязан взять на себя ответственность.

Это очень болезненный момент для нас и наших болельщиков. Подобный камбэк произошел второй раз подряд», – цитирует испанца BBC.

В прошлом розыгрыше каталонцы вылетели от «Ромы» на стадии 1/4 финала – 4:1 дома и 0:3 на выезде.

Ранее команда Вальверде досрочно выиграла Примеру. 25 мая состоится матч с «Валенсией» за Кубок Испании.

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