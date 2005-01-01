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    Вальверде: «Не знаю, как на мне отразится поражение. Тренер обязан взять на себя ответственность»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итог поражению от «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов.

    Каталонцы завершили выступление на турнире, проиграв 0:4 на «Энфилде» после домашней победы 3:0.

    «Не знаю, как на мне отразится это поражение. Тренер обязан взять на себя ответственность.

    Это очень болезненный момент для нас и наших болельщиков. Подобный камбэк произошел второй раз подряд», – цитирует испанца BBC.

    • В прошлом розыгрыше каталонцы вылетели от «Ромы» на стадии 1/4 финала – 4:1 дома и 0:3 на выезде.
    • Ранее команда Вальверде досрочно выиграла Примеру. 25 мая состоится матч с «Валенсией» за Кубок Испании.

    Две минуты, которые подарили нам чудо

    Источник: BBC

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    Сегодня, 01:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +572

      Ф.К БАРСЕЛОНА 48 секунд назад

      Меньше нужно было орать сраным атеистам что Месси Бог и тд, Бог показал что Месси просто букашка сотворенная им и вчерашний матч тому яркое подтверждение... Не стоит гневать всевышнего называя его созданий богами!!!

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      Рейтинг: +448

      CSKA57 41 минуту назад

      Бери и уходи!

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