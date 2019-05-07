Клопп – о камбэке с «Барселоной»: «Я видел много матчей. Ни один не был похож на этот»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог победе над «Барселоной» (4:0) в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

Красные отыгрались со счета 0:3 в гостевом матче и вышли в финал, который состоится 1-го июня на «Ванда Метрополитано».

«Победы сложны сами по себе, а выиграть и не пропустить – что-то абсолютно невероятное.

Сегодня сыграло то, о чем на «Энфилде» знает каждый, включая соперника. Этот «Ливерпуль» не останавливается. Этот «Ливерпуль» не сбавляет оборотов. Этот «Ливерпуль» всегда выкладывается на полную.

Эти парни просто невероятны. Я собственными глазами видел, как плакал Джеймс Милнер.

Мы выглядели просто ошеломляюще. В своей жизни я видел много футбольных матчей, но ни один не был похож на этот», – цитирует немца Marca.

Второй финалист определится в матче «Аякс» – «Тоттенхэм». Первый закончился победой амстердамцев с минимальным счетом.

Две минуты, которые подарили нам чудо