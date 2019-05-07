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    Клопп – о камбэке с «Барселоной»: «Я видел много матчей. Ни один не был похож на этот»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог победе над «Барселоной» (4:0) в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

    Красные отыгрались со счета 0:3 в гостевом матче и вышли в финал, который состоится 1-го июня на «Ванда Метрополитано».

    «Победы сложны сами по себе, а выиграть и не пропустить – что-то абсолютно невероятное.

    Сегодня сыграло то, о чем на «Энфилде» знает каждый, включая соперника. Этот «Ливерпуль» не останавливается. Этот «Ливерпуль» не сбавляет оборотов. Этот «Ливерпуль» всегда выкладывается на полную.

    Эти парни просто невероятны. Я собственными глазами видел, как плакал Джеймс Милнер.

    Мы выглядели просто ошеломляюще. В своей жизни я видел много футбольных матчей, но ни один не был похож на этот», – цитирует немца Marca.

    • Второй финалист определится в матче «Аякс»«Тоттенхэм». Первый закончился победой амстердамцев с минимальным счетом.

    Две минуты, которые подарили нам чудо

    Источник: Marca

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