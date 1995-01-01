Тен Хаг – о полуфинале ЛЧ: «Нам снова надо прыгнуть выше головы»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг дал интервью перед завтрашним полуфиналом Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

«Последние 60 минут первого матча нам удались на славу. Вся команда блестяще действовала в обороне. Но в атаке нужно прибавлять. Надо лучше читать игру и чувствовать, что надо сделать для победы.

На прошлой неделе мы забили важный гол на выезде. Завтрашняя игра пройдет на замечательном стадионе, атмосфера будет чудесной, и это должно помочь нам. В матче с любым представителем премьер-лиги темп будет выше, чем обычно.

Нам снова надо прыгнуть выше головы. Это и будет главным испытанием завтра вечером», – сказал голландец.