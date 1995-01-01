Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Тен Хаг – о полуфинале ЛЧ: «Нам снова надо прыгнуть выше головы»

    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг дал интервью перед завтрашним полуфиналом Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

    «Последние 60 минут первого матча нам удались на славу. Вся команда блестяще действовала в обороне. Но в атаке нужно прибавлять. Надо лучше читать игру и чувствовать, что надо сделать для победы.

    На прошлой неделе мы забили важный гол на выезде. Завтрашняя игра пройдет на замечательном стадионе, атмосфера будет чудесной, и это должно помочь нам. В матче с любым представителем премьер-лиги темп будет выше, чем обычно.

    Нам снова надо прыгнуть выше головы. Это и будет главным испытанием завтра вечером», – сказал голландец.

    • Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу амстердамцев.
    • Ответный пройдет 8 мая на стадионе имени Йохана Кройфа.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69753
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru