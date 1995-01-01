«Спасибо от всего сердца». Годин объявил об уходе из «Атлетико» после девяти сезонов

целая эпоха для атлетико.
Защитник «Атлетико» Диего Годин объявил о своем уходе из клуба по окончании сезона.
Уругваец в твиттере опубликовал ролик о своем прощании с мадридцами. «Спасибо от всего сердца», – подписал видео игрок.
- Контракт 33-летнего футболиста истекает этим летом.
- Годин перешел в «Атлетико» из «Вильярреала» в 2010 году.
- За все время он провел за мадридскую команду 387 матчей, забил 27 голов и сделал 14 результативных передач.
- В составе «Атлетико» защитник выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, дважды победил в Лиге Европы, три раза завоевал Суперкубок УЕФА и дважды дошел до финала Лиги чемпионов.
GRACIAS DE CORAZÓN pic.twitter.com/EKPcnij3Ac— Diego Godín (@diegogodin) 7 мая 2019 г.