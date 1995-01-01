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    «Спасибо от всего сердца». Годин объявил об уходе из «Атлетико» после девяти сезонов

    Защитник «Атлетико» Диего Годин объявил о своем уходе из клуба по окончании сезона.

    Уругваец в твиттере опубликовал ролик о своем прощании с мадридцами. «Спасибо от всего сердца», – подписал видео игрок.

    • Контракт 33-летнего футболиста истекает этим летом.
    • Годин перешел в «Атлетико» из «Вильярреала» в 2010 году.
    • За все время он провел за мадридскую команду 387 матчей, забил 27 голов и сделал 14 результативных передач.
    • В составе «Атлетико» защитник выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, дважды победил в Лиге Европы, три раза завоевал Суперкубок УЕФА и дважды дошел до финала Лиги чемпионов.

    Источник: Твиттер Диего Година

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2785

      dinar7777dinar 12 минут назад

      целая эпоха для атлетико.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5067

      mihail200606 16 минут назад

      Красавчик конечно.. Но не тот клуб он выбрал..

      0
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