«Ювентус» хочет продать Пьянича, Косту и Канселу. На игроков претендует «ПСЖ»

Несколько футболистов могут покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Le10Sport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри хочет, чтобы клуб продал защитника Жоау Канселу, полузащитника Миралема Пьянича и нападающего Дугласа Косту.

Интерес к этим троим футболистам проявляет «ПСЖ».

Помимо этого, в дальнейшие планы Аллегри не входит форвард Пауло Дибала и специалист также хочет расстаться с ним этим летом.