Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    «Ювентус» хочет продать Пьянича, Косту и Канселу. На игроков претендует «ПСЖ»

    Несколько футболистов могут покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно.

    Как сообщает Le10Sport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри хочет, чтобы клуб продал защитника Жоау Канселу, полузащитника Миралема Пьянича и нападающего Дугласа Косту.

    Интерес к этим троим футболистам проявляет «ПСЖ».

    Помимо этого, в дальнейшие планы Аллегри не входит форвард Пауло Дибала и специалист также хочет расстаться с ним этим летом.

    Источник: Le10sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:53
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2785

      dinar7777dinar 25 минут назад

      мдааа и кто тогда играть то у вас будет? и так ни о чем ! и да петушки не кукарекайте на правду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +412

      Санёк 17 39 минут назад

      А зачем Канселу продавать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5067

      mihail200606 46 минут назад

      Пьянича зачем?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +686

      Dizayner 49 минут назад

      АГА И САМ ПОТОМ ВЫЙДЕТ ИГРАТЬ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9376

      Garrincha58 1 час назад

      Жоау Канселу сейчас лучший в Ювентусе крайний зашитник

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69753
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru