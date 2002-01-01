«Ювентус» хочет продать Пьянича, Косту и Канселу. На игроков претендует «ПСЖ»

мдааа и кто тогда играть то у вас будет? и так ни о чем ! и да петушки не кукарекайте на правду.
Несколько футболистов могут покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно.
Как сообщает Le10Sport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри хочет, чтобы клуб продал защитника Жоау Канселу, полузащитника Миралема Пьянича и нападающего Дугласа Косту.
Интерес к этим троим футболистам проявляет «ПСЖ».
Помимо этого, в дальнейшие планы Аллегри не входит форвард Пауло Дибала и специалист также хочет расстаться с ним этим летом.