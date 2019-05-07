Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Агент Фернандеса – о переходе игрока в «Зенит»: «На данный момент это невозможно»

    Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника ЦСКА Марио Фернандеса, заявил, что в настоящее время переход футболиста в «Зенит» невозможен.

    Сегодня появилась информация, что армейцы могут продать 28-летнего игрока в петербургский клуб за 30 миллионов евро, если не выйдут в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    «Правда, что Фернандес может перейти в «Зенит»? На данный момент это невозможно. Официальных переговоров не ведем», – сказал Машаду.

    • Фернандес перешел в ЦСКА из «Гремио» в 2012 году за 10,5 миллиона евро.
    • В составе московского клуба защитник провел 233 матча, забил три гола и сделал 39 результативных передач.
    • Контракт футболиста с армейцами рассчитан до 2022 года.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:38
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      faze32 21 минуту назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " faze ", буду благодарен. Сайт - bet-tennis.com

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6419

      parevg 28 минут назад

      Ну как всегда, переговоров не ведем, а завтра переход оформлен....
      трансферы любят тишину, поэтому никто ни в чем не признается.
      Это трансфер невозможен только в одном случае - если Миллеру сверху запретят, но так как нашему недопрезиденту футбол не интересен, сверху не запретят...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +679

      Фанат Рубина 34 минуты назад

      ну если зенит готов заплатить цска за Марио 100 000 000 евро и не меньше.. то почему бы Гинеру на такую сделку не пойти!
      всяких халков и витцелей покупали же за такие деньги, почему За марио нельзя просить столько, тем более обладатель заветной книжки с гербом!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4533

      prezent2017 43 минуты назад

      30 лямов за Фернандеса в Зенит, это все равно, что 48 лямов за Паредеса в ПСЖ. Глупость несусветная!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1141

      ухоженный крокодил 44 минуты назад

      Значит сделают без агента.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +436

      Борат 58 минут назад

      дима билан - я знаю точно невозможное возможно !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3492

      Агасфер 1 час назад

      Так их,по алчному мурсалу! Парню хорошо в клубе,вот пусть и играет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +959

      mamba9090909 > Агасфер 46 минут назад

      Официальных переговоров не ведем», – сказал Машаду. - Остальное всё домыслы и сплетни.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4894

      пьяныйхоровод > Агасфер 38 минут назад

      Ну ка я тебе подкину сейчас : "Стало известно что Зенит интересуется Гаретом Бейлом".
      Давай реагируй ! С.п.и.з.д.а.н.и . чёнибудь .

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69753
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru