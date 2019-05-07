Агент Фернандеса – о переходе игрока в «Зенит»: «На данный момент это невозможно»

Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника ЦСКА Марио Фернандеса, заявил, что в настоящее время переход футболиста в «Зенит» невозможен.

Сегодня появилась информация, что армейцы могут продать 28-летнего игрока в петербургский клуб за 30 миллионов евро, если не выйдут в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Правда, что Фернандес может перейти в «Зенит»? На данный момент это невозможно. Официальных переговоров не ведем», – сказал Машаду.