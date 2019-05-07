Агент Фернандеса – о переходе игрока в «Зенит»: «На данный момент это невозможно»

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " faze ", буду благодарен. Сайт - bet-tennis.com
Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника ЦСКА Марио Фернандеса, заявил, что в настоящее время переход футболиста в «Зенит» невозможен.
Сегодня появилась информация, что армейцы могут продать 28-летнего игрока в петербургский клуб за 30 миллионов евро, если не выйдут в Лигу чемпионов на следующий сезон.
«Правда, что Фернандес может перейти в «Зенит»? На данный момент это невозможно. Официальных переговоров не ведем», – сказал Машаду.
- Фернандес перешел в ЦСКА из «Гремио» в 2012 году за 10,5 миллиона евро.
- В составе московского клуба защитник провел 233 матча, забил три гола и сделал 39 результативных передач.
- Контракт футболиста с армейцами рассчитан до 2022 года.