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    Журналист Короткин: «На Марио Фернандеса есть устойчивый спрос в «Интере»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин не исключает, что защитник ЦСКА Марио Фернандес летом покинет команду. Журналист располагает информацией, кто интересуется игроком.

    «Насколько я знаю, на Марио есть устойчивый интерес в Италии – например, в «Интере». Там есть деньги, и миланцы могут заплатить больше «Зенита», – сказал Короткин.

    • Ранее сообщалось об интересе к Фернандесу со стороны «Зенита».
    • Игрок выступает в России с 2012 года.
    • Рыночная стоимость Фернандеса – 26 миллионов евро.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2019 23:58
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