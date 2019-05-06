Журналист Короткин: «На Марио Фернандеса есть устойчивый спрос в «Интере»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин не исключает, что защитник ЦСКА Марио Фернандес летом покинет команду. Журналист располагает информацией, кто интересуется игроком.
«Насколько я знаю, на Марио есть устойчивый интерес в Италии – например, в «Интере». Там есть деньги, и миланцы могут заплатить больше «Зенита», – сказал Короткин.
- Ранее сообщалось об интересе к Фернандесу со стороны «Зенита».
- Игрок выступает в России с 2012 года.
- Рыночная стоимость Фернандеса – 26 миллионов евро.