Журналист Короткин: «На Марио Фернандеса есть устойчивый спрос в «Интере»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин не исключает, что защитник ЦСКА Марио Фернандес летом покинет команду. Журналист располагает информацией, кто интересуется игроком.

«Насколько я знаю, на Марио есть устойчивый интерес в Италии – например, в «Интере». Там есть деньги, и миланцы могут заплатить больше «Зенита», – сказал Короткин.