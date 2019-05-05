Льоренте может перейти из «Реала» в «Атлетико». Отступные за игрока – 200 миллионов

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что не рассчитывает на полузащитника Маркоса Льоренте. На игрока, как пишет AS, претендует «Атлетико».

Трансфер может состояться летом. Известно, что в контракте игрока прописаны отступные в размере 200 миллионов евро, однако в связи с ненадобностью Льоренте для тренера сумма может быть снижена.