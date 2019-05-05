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    Льоренте может перейти из «Реала» в «Атлетико». Отступные за игрока – 200 миллионов

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что не рассчитывает на полузащитника Маркоса Льоренте. На игрока, как пишет AS, претендует «Атлетико».

    Трансфер может состояться летом. Известно, что в контракте игрока прописаны отступные в размере 200 миллионов евро, однако в связи с ненадобностью Льоренте для тренера сумма может быть снижена.

    • Льоренте в текущем сезоне Примеры не отметился результативными действиями.
    • «Реал» идет в чемпионате третьим.
    • «Атлетико» занимает второе место.

    Источник: AS

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +115

      SmilingDevil 37 минут назад

      там и 30 за него много будет

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