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    Гвардиола: «Как тренер я играл против двух команд, о которых можно сказать «вау», – «Барселона» Энрике и этот «Ливерпуль»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, какие две команды вызвали у него чувство восхищения из тех, с которыми ему довелось встретиться в тренерской карьере.

    «Вы отдаете должное титулам и тому, насколько велик наш соперник. В моей тренерской карьере я играл против невероятных команд. О двух из них можно сказать «вау».

    Одна из этих команд – «Барселона» Луиса Энрике с Неймаром, Месси и Суаресом впереди. Другая – этот «Ливерпуль». Я думаю, это две лучшие команды, с которыми я сталкивался как тренер», – сказал Гвардиола.

    • Сегодня «Сити» сыграет против «Лестера» в заключительном матче 37-го тура АПЛ. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
    • В турнирной таблице команда Гвардиолы отстает от лидирующего «Ливерпуля» на одно очко.

    Источник: BBC

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