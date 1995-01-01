Гвардиола: «Как тренер я играл против двух команд, о которых можно сказать «вау», – «Барселона» Энрике и этот «Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, какие две команды вызвали у него чувство восхищения из тех, с которыми ему довелось встретиться в тренерской карьере.

«Вы отдаете должное титулам и тому, насколько велик наш соперник. В моей тренерской карьере я играл против невероятных команд. О двух из них можно сказать «вау».

Одна из этих команд – «Барселона» Луиса Энрике с Неймаром, Месси и Суаресом впереди. Другая – этот «Ливерпуль». Я думаю, это две лучшие команды, с которыми я сталкивался как тренер», – сказал Гвардиола.