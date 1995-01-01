Daily Mail: «Тоттенхэм» может заменить Эриксена игроком «Аякса» ван де Беком

«Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику «Аякса» Донни ван де Беку, сообщает Daily Mail.

По информации источника, лондонский клуб рассматривает кандидатуру 22-летнего голландца в качестве замены для Кристиана Эриксена, который может летом перебраться в «Реал».

Сумма возможного трансфера оценивается в 45 миллионов фунтов (около 53 миллионов евро).