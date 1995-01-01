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    Daily Mail: «Тоттенхэм» может заменить Эриксена игроком «Аякса» ван де Беком

    «Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику «Аякса» Донни ван де Беку, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, лондонский клуб рассматривает кандидатуру 22-летнего голландца в качестве замены для Кристиана Эриксена, который может летом перебраться в «Реал».

    Сумма возможного трансфера оценивается в 45 миллионов фунтов (около 53 миллионов евро).

    • В текущем сезоне ван де Бек сыграл 54 матча в составе «Аякса», забил 16 голов и сделал 12 результативных передач.
    • Ранее сообщалось, что на хавбека также претендуют «Реал», «Барселона» и «ПСЖ».

    Источник: Daily Mail

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