Daily Mail: «Тоттенхэм» может заменить Эриксена игроком «Аякса» ван де Беком

«Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику «Аякса» Донни ван де Беку, сообщает Daily Mail.
По информации источника, лондонский клуб рассматривает кандидатуру 22-летнего голландца в качестве замены для Кристиана Эриксена, который может летом перебраться в «Реал».
Сумма возможного трансфера оценивается в 45 миллионов фунтов (около 53 миллионов евро).
- В текущем сезоне ван де Бек сыграл 54 матча в составе «Аякса», забил 16 голов и сделал 12 результативных передач.
- Ранее сообщалось, что на хавбека также претендуют «Реал», «Барселона» и «ПСЖ».