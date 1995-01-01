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    Calciomercato: «Ювентус» и «Интер» пытались купить Асенсио, «Реал» ответил отказом

    Вингер «Реала» Марко Асенсио мог продолжить карьеру в Серии А, сообщает Calciomercato.

    По информации источника, купить 23-летнего испанца хотели «Ювентус» и «Интер». Оба клуба предлагали за него более 100 миллионов евро.

    Однако мадридцы отказали итальянцам, поскольку на Асенсио рассчитывает главный тренер команды Зинедин Зидан.

    • В текущем сезоне игрок забил шесть голов и сделал семь результативных передач в 41 матче.
    • Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года.
    • Сумма отступных в контракте футболиста составляет 700 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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