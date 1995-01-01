Calciomercato: «Ювентус» и «Интер» пытались купить Асенсио, «Реал» ответил отказом

Вингер «Реала» Марко Асенсио мог продолжить карьеру в Серии А, сообщает Calciomercato.

По информации источника, купить 23-летнего испанца хотели «Ювентус» и «Интер». Оба клуба предлагали за него более 100 миллионов евро.

Однако мадридцы отказали итальянцам, поскольку на Асенсио рассчитывает главный тренер команды Зинедин Зидан.