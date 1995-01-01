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    Азар лидирует в топ-5 лигах Европы по числу голевых передач в текущем сезоне

    Вингер «Челси» Эден Азар сделал две результативные передачи в матче 37-го тура АПЛ против «Уотфорда» (3:0).

    Теперь в активе 28-летнего бельгийца 15 ассистов в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

    Как сообщает Opta, Азар является лидером по этому показателю в топ-5 европейских лигах (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция).

    Главными преследователями лидера «Челси» являются Райан Фрейзер («Борнмут») и Джейдон Санчо («Боруссия» Д) – по 14 голевых пасов, у Лионеля Месси («Барселона») – 13.

    Источник: Opta

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