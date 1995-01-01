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    Пьянич – об интересе «ПСЖ»: «Это команда, которую все уважают. Если оттуда звонят, то вы слушаете» 

    Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ».

    «ПСЖ» входит в восемь лучших европейских клубов. Они хотят победить в Лиге чемпионов, а такой клуб привлекателен для любого игрока. У них есть проект, отличные игроки, амбиции выиграть Лигу чемпионов. Я думаю, у них есть реальный шанс достигнуть этого. Это команда, которую все уважают. Если оттуда звонят, то вы слушаете.

    Уход из «Ювентуса»? Все возможно в футболе. Я играл в Италии восемь лет, я в очень большом клубе. Если все согласны, то мы можем обсуждать уход, но я об этом не думаю. Я просто хочу завершить сезон и уйти в отпуск. Могу сказать, что моя цель на ближайшие годы – победа в ЛЧ», – сказал Пьянич в эфире Canal+.

    • В летнее трансферное окно «ПСЖ» может предложить 70 миллионов евро за Пьянича.
    • Футболист выступает за «Ювентус» с 2016 года.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +395

      АИН-27 20 минут назад

      С чего бы уважать ПСЖ? Сколько игроков они воспитали за последние годы? Сколько тренеров? Клуб с историей сугубо для внутреннего чемпионата. Даже бабло им не дает кубок ЛЧ. Задирают ценники на трансферы. Сказка долларовых шейхов скоро может закончиться.

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