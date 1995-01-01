С чего бы уважать ПСЖ? Сколько игроков они воспитали за последние годы? Сколько тренеров? Клуб с историей сугубо для внутреннего чемпионата. Даже бабло им не дает кубок ЛЧ. Задирают ценники на трансферы. Сказка долларовых шейхов скоро может закончиться.
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ».
«ПСЖ» входит в восемь лучших европейских клубов. Они хотят победить в Лиге чемпионов, а такой клуб привлекателен для любого игрока. У них есть проект, отличные игроки, амбиции выиграть Лигу чемпионов. Я думаю, у них есть реальный шанс достигнуть этого. Это команда, которую все уважают. Если оттуда звонят, то вы слушаете.
Уход из «Ювентуса»? Все возможно в футболе. Я играл в Италии восемь лет, я в очень большом клубе. Если все согласны, то мы можем обсуждать уход, но я об этом не думаю. Я просто хочу завершить сезон и уйти в отпуск. Могу сказать, что моя цель на ближайшие годы – победа в ЛЧ», – сказал Пьянич в эфире Canal+.
- В летнее трансферное окно «ПСЖ» может предложить 70 миллионов евро за Пьянича.
- Футболист выступает за «Ювентус» с 2016 года.