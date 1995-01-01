Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ».

«ПСЖ» входит в восемь лучших европейских клубов. Они хотят победить в Лиге чемпионов, а такой клуб привлекателен для любого игрока. У них есть проект, отличные игроки, амбиции выиграть Лигу чемпионов. Я думаю, у них есть реальный шанс достигнуть этого. Это команда, которую все уважают. Если оттуда звонят, то вы слушаете.

Уход из «Ювентуса»? Все возможно в футболе. Я играл в Италии восемь лет, я в очень большом клубе. Если все согласны, то мы можем обсуждать уход, но я об этом не думаю. Я просто хочу завершить сезон и уйти в отпуск. Могу сказать, что моя цель на ближайшие годы – победа в ЛЧ», – сказал Пьянич в эфире Canal+.