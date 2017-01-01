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    РПЛ. Гол Нисимуры в концовке принес ЦСКА ничью в матче с «Динамо»

    ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью с матче 27-го тура чемпионата России.

    За гостей забили Мигел Кардозу и Кирилл Панченко. В составе армейцев – Яка Бийол и Такума Нисимура.

    Россия. Премьер-лига. 27-й тур

    ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 2:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Бийол, 28; 1:1 – Кардозу, 35; 1:2 – Панченко, 43; 2:2 – Нисимура, 85.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Ефремов, 84), Щенников (Эрнандес, 64), Родриго Бекао, Фернандес, Ахметов, Обляков, Бистрович (Нисимура, 79), Бийол, Магнуссон, Чалов.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Евгеньев, Морозов, Юсупов, Теттех, Кардозу, Жоаозиньо, Панченко (Марков, 84), Луценко (Соу, 71).

    Предупреждения: Магнуссон, 66; Бекао, 88 – Кардозу, 32; Евгеньев, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии47
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      Рейтинг: +14

      deniscom2017 29 минут назад

      Не понимаю как так вообще могло получиться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4321

      84aivengo 39 минут назад

      я от монако и цска по весне очень разочарован...

      0
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      ...
      Рейтинг: +327

      Киркинитидец > 84aivengo 25 минут назад

      хряпни сотку! может отпустит?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1114

      richi 46 минут назад

      Зря ЦСКА ругаете. Перед началом сезона предрекали борьбу за выживание с таким составом, а ЦСКА за ЛЧ борется. Эпизодами отличный футбол показывает.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4195

      BRO_football 50 минут назад

      После матча с Краснодаром армейцы наконец-то научились разыгрывать стандарты, однако проблемы в защите никуда не делись. Бекао надо обратно в Бразилию возвращать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3163

      Klaido 1 час назад

      жаль, как ни странно звучит, но мусоркам все желали победы

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1114

      richi > Klaido 52 минуты назад

      Только свиные.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1013

      zritelx > Klaido 47 минут назад

      А вспомни кто в 90-е топил за твой клуб -Ельцин и его окружение, запретившие финансирование ЦСКА и Динамо, там и победы ваши 90-х, забыл какой приказ Лукойлу был дан , детям и внукам это только не роассказывай, особенно в предверии дня ПОБЕДЫ- ЦСКА и Динамо в полном составе на фронт пошли , игроки твоего клуба за бронь боролись , что-бы на фронт не попасть.Не хотелось все это подымать -но как надоела ненависть некоторых псевдоболельщиков народного клуба к другим командам.

      1
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      Рейтинг: +14809

      VVM1964 > zritelx 32 минуты назад

      А вот историю ты бы трогал - ее пишут люди и как оно было на самом деле ни ты ни я доподлинно не знают , поэтому и оценивать думаю не имеем права .

      1
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      Рейтинг: +14809

      VVM1964 > VVM1964 5 минут назад

      - НЕ трогал -

      0
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      Рейтинг: +327

      Киркинитидец 1 час назад

      и волки сыты...и овцы целки!

      0
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      Рейтинг: +392

      qawzsexdr 1 час назад

      Ну как же так, в лч лучше бы цска были вместо локо , такой шанс приблизиться был

      1
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      ...
      Рейтинг: +2627

      BarStep > qawzsexdr 1 час назад

      Локо?! Там должен быть Краснодар

      0
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      Рейтинг: +1114

      richi > BarStep 51 минуту назад

      3 клуба в ЛЧ, один через стыки.

      0
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      Рейтинг: +392

      qawzsexdr > BarStep 37 минут назад

      Так я имел в виду Краснодар на 2 месте а кони на 3

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      Рейтинг: +14809

      VVM1964 > qawzsexdr 30 минут назад

      ЦСКА финиширует только пятым - какая ЛЧ ? ))))

      1
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      Рейтинг: +1114

      richi > VVM1964 13 минут назад

      5е место забронировано сам знаешь кем.

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      Рейтинг: +1963

      a_who 1 час назад

      Вновь конюшня отскочили ! умеют...

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      Рейтинг: +111

      ААМ 1 час назад

      ЦСКА похоже мимо ЛЧ

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      Рейтинг: +1134

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Пока ЛЧ.
      Зря за вас болел.

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