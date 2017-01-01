РПЛ. Гол Нисимуры в концовке принес ЦСКА ничью в матче с «Динамо»

Не понимаю как так вообще могло получиться
ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью с матче 27-го тура чемпионата России.
За гостей забили Мигел Кардозу и Кирилл Панченко. В составе армейцев – Яка Бийол и Такума Нисимура.
Россия. Премьер-лига. 27-й тур
ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 2:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Бийол, 28; 1:1 – Кардозу, 35; 1:2 – Панченко, 43; 2:2 – Нисимура, 85.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Ефремов, 84), Щенников (Эрнандес, 64), Родриго Бекао, Фернандес, Ахметов, Обляков, Бистрович (Нисимура, 79), Бийол, Магнуссон, Чалов.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Евгеньев, Морозов, Юсупов, Теттех, Кардозу, Жоаозиньо, Панченко (Марков, 84), Луценко (Соу, 71).
Предупреждения: Магнуссон, 66; Бекао, 88 – Кардозу, 32; Евгеньев, 89.