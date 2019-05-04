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    «Зенит» узнал о победе в РПЛ на борту самолета. Клуб опубликовал видео празднования

    «Зенит» досрочно стал чемпионом России в сезоне-2018/19. В субботу команда Сергея Семака играла в Грозном с «Ахматом» (1:1) и после игры вылетела в Санкт-Петербург.

    Во время полета командир рейса объявил по громкой связи результат матча «Арсенал»«Локомотив» (2:0). Поражение московского клуба означало, что «Зенит» стал чемпионом.

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    Самолет приземлился в Санкт-Петербурге в аэропорту «Пулково». Туда приехали более 5000 болельщиков команды, чтобы поприветствовать чемпионов. Футболисты исполнили с болельщиками несколько песен, после чего выехали в город на клубом автобусе.

    Джорджевич забил чудо-гол и сделал «Зенит» чемпионом!!! Он уже 7 лет в Питере

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +614

      нейтральныйкакникто 2 минуты назад

      Красиво Локомотив, а может и действительно Арсенал , обломили Зенит, которому , по всей видимости, хотелось дома , в матче с ЦСКА, при своих болельщиках оформить победу в РПЛ . Выходить на игру с ЦСКА победителем РПЛ-это уже не то

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