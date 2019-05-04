«Зенит» узнал о победе в РПЛ на борту самолета. Клуб опубликовал видео празднования

«Зенит» досрочно стал чемпионом России в сезоне-2018/19. В субботу команда Сергея Семака играла в Грозном с «Ахматом» (1:1) и после игры вылетела в Санкт-Петербург.

Во время полета командир рейса объявил по громкой связи результат матча «Арсенал» – «Локомотив» (2:0). Поражение московского клуба означало, что «Зенит» стал чемпионом.

text text text 4 Май 2019 в 1:09 PDT

Самолет приземлился в Санкт-Петербурге в аэропорту «Пулково». Туда приехали более 5000 болельщиков команды, чтобы поприветствовать чемпионов. Футболисты исполнили с болельщиками несколько песен, после чего выехали в город на клубом автобусе.

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