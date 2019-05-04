АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл», забив в концовке, и вернулся на первое место 

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в матче 37-го тура АПЛ. Игра завершилась со счетом 3:2. Победный гол забил форвард Дивок Ориги на 86-й минуте.

Команда Юргена Клоппа набрала 94 очка и поднялась на первое место в турнирной таблице, обойдя «Манчестер Сити» (92 очка, игра в запасе). «Ньюкасл» с 42 очками идет 14-м.

В другом матче «Кристал Пэлас» выиграл у «Кардиффа» – 3:2.

Чемпионат Англии. АПЛ. 37-й тур

Кардифф – Кристал Пэлас – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Заха, 28; 1:1 – Келли (в свои ворота), 31; 1:2 – Батшуайи, 39; 1:3 – Таунсенд, 70; 2:3 – Рейд, 90.

Ньюкасл – Ливерпуль – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – ван Дейк, 13; 1:1 – Атсу, 20; 1:2 – Салах, 28; 2:2 – Рондон, 54; 2:3 – Ориги, 86.

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