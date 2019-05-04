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    АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл», забив в концовке, и вернулся на первое место 

    «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в матче 37-го тура АПЛ. Игра завершилась со счетом 3:2. Победный гол забил форвард Дивок Ориги на 86-й минуте.

    Команда Юргена Клоппа набрала 94 очка и поднялась на первое место в турнирной таблице, обойдя «Манчестер Сити» (92 очка, игра в запасе). «Ньюкасл» с 42 очками идет 14-м.

    В другом матче «Кристал Пэлас» выиграл у «Кардиффа» – 3:2.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 37-й тур

    Кардифф – Кристал Пэлас – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Заха, 28; 1:1 – Келли (в свои ворота), 31; 1:2 – Батшуайи, 39; 1:3 – Таунсенд, 70; 2:3 – Рейд, 90.

    Ньюкасл – Ливерпуль – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – ван Дейк, 13; 1:1 – Атсу, 20; 1:2 – Салах, 28; 2:2 – Рондон, 54; 2:3 – Ориги, 86.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    04.05.2019 23:42
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3835

      серега кашин 54 минуты назад

      Остаётся только в апл бороться

      1
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      Рейтинг: +325

      andruhs 1 час назад

      После Барсы не сломались, на 4 день после ЛЧ...
      Без Фирмино. Саллаха потеряли...

      Респект и уважение.

      2
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      Рейтинг: +172

      johnny983 1 час назад

      Особенно хороши все-таки Красные в этом сезоне!
      Немного обидно будет, конечно, если не возьмут ни одного титула в этот раз)

      2
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      Рейтинг: +2733

      dinar7777dinar 1 час назад

      Интрига есть но пишут что сезон по всей видимости для салаха завершён. Пиррова победа ливерпуля.

      0
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      Рейтинг: +172

      johnny983 > dinar7777dinar 1 час назад

      Ну-у, далеко не факт, что это именно пиррова победа.
      Как видишь, Ориги вышел вместо травмированного Салаха и забил победный мяч. Думается, что это не просто так всё...

      2
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      Рейтинг: +2733

      dinar7777dinar > johnny983 58 минут назад

      Норм все с салахом

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      Рейтинг: +2733

      dinar7777dinar > johnny983 57 минут назад

      Барсу уже врядли ливерпуль пройдет а в апл вся надежда на лестер который в гостях .

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      Рейтинг: +325

      andruhs > dinar7777dinar 57 минут назад

      Их победа в том, чтт у них хорошая команда, с характером.

      И то что у них всегда полный стадион, их всегда интересно смотреть, и то что "они никогда не будут одни".

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      Рейтинг: +2733

      dinar7777dinar > andruhs 56 минут назад

      Да никто не говорит что они без характера. Были бы без характера не вышли бы из группы в лч .

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      Рейтинг: +172

      johnny983 > dinar7777dinar 51 минуту назад

      Да не нужно ни на кого надеяться, а просто играть в свой футбол, а там как будет...)

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