«Зенит» стал чемпионом России в пятый раз. Больше побед только у «Спартака» и ЦСКА

«Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ в сезоне-2018/19. Для санкт-петербургского клуба это пятая победа в истории чемпионатов России.

Ранее «Зенит» побеждал в чемпионате России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед в лиге только у «Спартака» (10) и ЦСКА (6).

До конца чемпионата осталось три тура. В них «Зенит» сыграет с ЦСКА (дома, 12 мая), «Ростовом» (в гостях, 19 мая) и «Енисеем» (дома, 26 мая).

Джорджевич забил чудо-гол и сделал «Зенит» чемпионом!!! Он уже 7 лет в Питере