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    «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз. Больше побед только у «Спартака» и ЦСКА

    «Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ в сезоне-2018/19. Для санкт-петербургского клуба это пятая победа в истории чемпионатов России.

    Ранее «Зенит» побеждал в чемпионате России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед в лиге только у «Спартака» (10) и ЦСКА (6).

    До конца чемпионата осталось три тура. В них «Зенит» сыграет с ЦСКА (дома, 12 мая), «Ростовом» (в гостях, 19 мая) и «Енисеем» (дома, 26 мая).

    Джорджевич забил чудо-гол и сделал «Зенит» чемпионом!!! Он уже 7 лет в Питере

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:13
    Комментарии8
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      Рейтинг: +462

      Sky Spartak 2 минуты назад

      С Победой Зенитовцы !!!
      Зенит заслуженно выиграл чемпионат,так как набирает очки даже при плохой игре..Так и выигрывают чемпионаты..Так выигрывал ЦСКА при обороне и трёх хороших нападающих.. типа Лава и Жо...Так выиграл Спартак при ничейных играх по 1-0..Так выиграл прошлый чемпионат и Локо.. Теперь очередь Зенита.

      0
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      Рейтинг: +3

      Maximusprime111 21 минуту назад

      Нужно вести статистику с 2001 года а не с времён ссср

      0
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      Рейтинг: +1833

      lordmrv > Maximusprime111 18 минут назад

      А что не с этого года?

      2
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      Рейтинг: +3

      Maximusprime111 22 минуты назад

      Чемпионат России основан в 2001 году!!! Спартак уже успел 10 раз чемпионом стать!!!красавцы

      3
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      Рейтинг: +1650

      dyema 27 минут назад

      Коней можно уже и в следующем сезоне догнать!)))
      Ну а спартачек далеко не уедет, тоже догоним и перегоним!!!

      0
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      Рейтинг: +1833

      lordmrv > dyema 11 минут назад

      Ну пока Питерские у власти, возможно все. А потом, скажем условный Демин станет президентом и начнет Тульский Арсенал штамповать победы)))

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      Рейтинг: +760

      JTherry > dyema 6 минут назад

      булки не сотри, догонятель))))) а так, поздравляю, конечно... жаль, что ни Спартак, ни Краснодар, ни цска оказались не готовы составить вам достойную конкуренцию

      1
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      Рейтинг: +993

      Валерий1965 30 минут назад

      Исправим) ЗЕНИТ ЧЕМПИОН !!!!!!!!

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