«Зенит» стал чемпионом РПЛ в сезоне-2018/19

«Локомотив» проиграл «Арсеналу» в матче 27-го тура РПЛ (0:2). По результатам этой встречи лидер турнира «Зенит» досрочно стал чемпионом России.

Санкт-петербургский клуб сохранил отрыв в 9 очков от «Локомотива» за три тура до конца чемпионата. При равенстве очков команда Юрия Семина не сможет обойти «Зенит» в таблице из-за дополнительных показателей.

В последний раз «Зенит» становился чемпионом в сезоне-2014/15.

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