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    «Зенит» стал чемпионом РПЛ в сезоне-2018/19

    «Локомотив» проиграл «Арсеналу» в матче 27-го тура РПЛ (0:2). По результатам этой встречи лидер турнира «Зенит» досрочно стал чемпионом России.

    Санкт-петербургский клуб сохранил отрыв в 9 очков от «Локомотива» за три тура до конца чемпионата. При равенстве очков команда Юрия Семина не сможет обойти «Зенит» в таблице из-за дополнительных показателей.

    В последний раз «Зенит» становился чемпионом в сезоне-2014/15.

    Джорджевич забил чудо-гол и сделал «Зенит» чемпионом!!! Он уже 7 лет в Питере

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:56
    Комментарии109
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      Рейтинг: +1906

      minaev23 2 минуты назад

      Блин сегодня чемпионом стал зенит !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Новочек поздравляет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      garet12222 4 минуты назад

      Зенит с Чемпионством!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      lexazenit_89 4 минуты назад

      МЫ ЗЕНИТ И НАМ ЭТО НРАВИТСЯ МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Muboraksho 5 минут назад

      ПОЗДРАВЛЯЮ ЗЕНИТ С ЧЕМПИОНСТВОМ!!!!!!!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +533

      Джой 7 минут назад

      Поздравляю нас конечно, но почему то нет таких ощущений что мы чемпионы, особенно исходя из игры на которую смотреть бывает не всегда приятно. Единственная игра которая удивила в этом сезоне это выезд в Краснодар.
      Надеюсь что летом будут сделаны выводы по определенным игрокам, наконец дадут шанс молодежи(Хотя бы чтобы 1 зацепился, уже не плохо..) и хочется видеть красивую игру! И вперед за новыми победами!

      5
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      Рейтинг: +1906

      minaev23 > Джой 31 секунду назад

      Ребя ждём от вас только игры чемпионов!!!!!!!!!!!!!!!!1

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      lexazenit_89 8 минут назад

      ВСЕХ БОЛЕЛ ЗЕНИТА С ЧЕМПИОНСТВОМ !!! ЗЕНИТ СЕЙЧАС НА ПУТИ В ПИТЕР Я УЖЕ СМС СПОЗДРАВЛЕНИЯМИ ГЛАВ ВРАЧУ ГРИШИНУ ОТПРАВИЛ!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +312

      Frankfurt Am Main 11 минут назад

      Ну наконец-то покажите вы свой стадион Европе, так-то миллиарды ушли а толку ноль было Поэдравляю.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2235

      Gek Dement 12 минут назад

      Отдельные поздравления для Саши Анюкова, единственного из нынешнего состава кто участвовал во всех чемпионствах Зенита в новой истории и для Артема Дзюбы, который наконец таки добился своего! =) И всю остальную команду, болельщиков и тренеров конечно тоже поздравляю!!! =)

      9
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      Рейтинг: +127

      MOBI 13 минут назад

      ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН!!! ЛУЧШИЕ АРСЕНАЛ-КРАСАВЫ!!! ТУЛЬЧАНЕ ВЫ ТЕПЕРЬ ВСЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ ПИТЕРА!!!

      8
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      Рейтинг: +264

      lexazenit_89 > MOBI 12 минут назад

      Джерджович КРАСАВА!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10896

      ВетеR 15 минут назад

      Удачи Зениту и Семаку в Европе !
      Мы Чемпионы !))

      6
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