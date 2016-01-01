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    Примера. «Атлетико» разгромно проиграл «Эспаньолу», «Леванте» выиграл у «Райо Вальекано»

    «Эспаньол» дома обыграл «Атлетико» в матче 36-го тура Примеры со счетом 3:0. Хозяева набрали 47 очков и поднялись на восьмое место в таблице. Гости с 74 очками идут вторыми.

    В другом матче «Леванте» обыграл «Райо Вальекано» со счетом 4:1. «Леванте» с 40 очками идет на 15-м месте, «Райо Вальекано» с 31 очком идет 19-м.

    Чемпионат Испании. Примера. 36-й тур

    Леванте – Райо Вальекано – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кампанья, 14; 2:0 – Везу, 43; 2:1 – Гарсия, 71; 3:1 – Хасон, 85; 4:1 – Барди, 90.

    Удаление: нет – Эмбара, 82.

    Нереализованный пенальти: Моралес, 30 – нет.

    Эспаньол – Атлетико – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Годин (в свои ворота), 45+1; 2:0 – Иглесиас, 52; 3:0 – Иглесиас (с пенальти), 89.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1718

      diadushka 45 минут назад

      Молодцы Эспаньол! Не фанат их, просто всегда радостно когда скучная команда 11 защитников проигрывает! Надеюсь фанаты Эспаньола приложили руки к паху и показали их прыгающему чучелу симеоне

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