Примера. «Атлетико» разгромно проиграл «Эспаньолу», «Леванте» выиграл у «Райо Вальекано»

«Эспаньол» дома обыграл «Атлетико» в матче 36-го тура Примеры со счетом 3:0. Хозяева набрали 47 очков и поднялись на восьмое место в таблице. Гости с 74 очками идут вторыми.

В другом матче «Леванте» обыграл «Райо Вальекано» со счетом 4:1. «Леванте» с 40 очками идет на 15-м месте, «Райо Вальекано» с 31 очком идет 19-м.

Чемпионат Испании. Примера. 36-й тур

Леванте – Райо Вальекано – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кампанья, 14; 2:0 – Везу, 43; 2:1 – Гарсия, 71; 3:1 – Хасон, 85; 4:1 – Барди, 90.

Удаление: нет – Эмбара, 82.

Нереализованный пенальти: Моралес, 30 – нет.

Эспаньол – Атлетико – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Годин (в свои ворота), 45+1; 2:0 – Иглесиас, 52; 3:0 – Иглесиас (с пенальти), 89.

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