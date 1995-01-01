Ломовицкий заменен в перерыве матча с «Уралом». У игрока «Спартака» подозрение на сотрясение мозга

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий получил травму во время матча 27-го тура чемпионата России против «Урала».

21-летний футболист в середине первого тайма столкнулся головами с хавбеком соперника Андреем Егорычевым. В перерыве его заменил Александр Ташаев.

У игрока красно-белых, согласно предварительным данным, подозрение на сотрясение мозга.

В текущем сезоне Ломовицкий сыграл 23 матча в составе «Спартака» и сделал одну результативную передачу.