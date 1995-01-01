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    Ломовицкий заменен в перерыве матча с «Уралом». У игрока «Спартака» подозрение на сотрясение мозга

    Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий получил травму во время матча 27-го тура чемпионата России против «Урала».

    21-летний футболист в середине первого тайма столкнулся головами с хавбеком соперника Андреем Егорычевым. В перерыве его заменил Александр Ташаев.

    У игрока красно-белых, согласно предварительным данным, подозрение на сотрясение мозга.

    В текущем сезоне Ломовицкий сыграл 23 матча в составе «Спартака» и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3449

      Спартач80 1 час назад

      Да что ж такое то?!Травмы просто косят Спартак!Здоровья,Саша!

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