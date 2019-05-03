Вице-президент «Барселоны»: «Мне очень нравится Погба, но это не значит, что он к нам перейдет»

Зачем уже барса погба?! Позиция центрального полузащитника и так уже забита и перенасыщена игроками
Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре рассказал о своих симпатиях к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
Ранее СМИ писали, что каталонский клуб заинтересован в приобретении француза.
«Всем нравится Погба, но не каждый игрок, который нам нравится, переходит в «Барселону». Мне он очень нравится. Нельзя сомневаться в его качестве, но то же самое можно было бы сказать и о Мохамеде Салахе или Эдене Азаре – это футболисты мирового класса.
Но не все игроки мирового класса, и те, которые нравятся мне, оказываются в «Барселоне». Что нам нужно сделать, так это убедиться в том, что те, кто сейчас в команде, чувствуют себя счастливыми», – сказал Местре.
- В этом сезоне 26-летний футболист провел за «МЮ» 45 матчей, забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач.
- Контракт хавбека с «Юнайтед» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.
- Погбу перешел в английский клуб из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов. Ранее сообщалось, что манкунианцы хотят получить от продажи француза не менее 186 миллионов евро.