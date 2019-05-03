Вице-президент «Барселоны»: «Мне очень нравится Погба, но это не значит, что он к нам перейдет»

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре рассказал о своих симпатиях к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.

Ранее СМИ писали, что каталонский клуб заинтересован в приобретении француза.

«Всем нравится Погба, но не каждый игрок, который нам нравится, переходит в «Барселону». Мне он очень нравится. Нельзя сомневаться в его качестве, но то же самое можно было бы сказать и о Мохамеде Салахе или Эдене Азаре – это футболисты мирового класса.

Но не все игроки мирового класса, и те, которые нравятся мне, оказываются в «Барселоне». Что нам нужно сделать, так это убедиться в том, что те, кто сейчас в команде, чувствуют себя счастливыми», – сказал Местре.