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    Вице-президент «Барселоны»: «Мне очень нравится Погба, но это не значит, что он к нам перейдет»

    Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре рассказал о своих симпатиях к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.

    Ранее СМИ писали, что каталонский клуб заинтересован в приобретении француза.

    «Всем нравится Погба, но не каждый игрок, который нам нравится, переходит в «Барселону». Мне он очень нравится. Нельзя сомневаться в его качестве, но то же самое можно было бы сказать и о Мохамеде Салахе или Эдене Азаре – это футболисты мирового класса.

    Но не все игроки мирового класса, и те, которые нравятся мне, оказываются в «Барселоне». Что нам нужно сделать, так это убедиться в том, что те, кто сейчас в команде, чувствуют себя счастливыми», – сказал Местре.

    • В этом сезоне 26-летний футболист провел за «МЮ» 45 матчей, забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач.
    • Контракт хавбека с «Юнайтед» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.
    • Погбу перешел в английский клуб из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов. Ранее сообщалось, что манкунианцы хотят получить от продажи француза не менее 186 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1111

      SarJr 1 час назад

      Зачем уже барса погба?! Позиция центрального полузащитника и так уже забита и перенасыщена игроками

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