Федотов – о матче с «Рубином»: «Случилось недоразумение в лице судьи»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итог матча 27 тура РПЛ против «Рубина» (0:2). Специалист обратил внимание на судью встречи Владимира Москалева (Воронеж).
«Во втором тайме всe было под контролем. Мы нагнетали, создали ряд неплохих острых моментов, но случилось это недоразумение в лице судьи, который опять придумал пенальти. В том эпизоде мяч попал в рeбра», – считает Федотов.
- «Оренбург» в таблице идет седьмым.
- «Рубин» занимает девятую строчку.
- Оренбуржцы прошлый сезон проводили в ФНЛ.