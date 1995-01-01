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    Федотов – о матче с «Рубином»: «Случилось недоразумение в лице судьи»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итог матча 27 тура РПЛ против «Рубина» (0:2). Специалист обратил внимание на судью встречи Владимира Москалева (Воронеж).

    «Во втором тайме всe было под контролем. Мы нагнетали, создали ряд неплохих острых моментов, но случилось это недоразумение в лице судьи, который опять придумал пенальти. В том эпизоде мяч попал в рeбра», – считает Федотов.

    • «Оренбург» в таблице идет седьмым.
    • «Рубин» занимает девятую строчку.
    • Оренбуржцы прошлый сезон проводили в ФНЛ.

    Источник: YouTube-канал «Оренбурга»

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