ЦСКА – «Динамо»: Гончаренко не выиграл у динамовцев ни одного матча из семи

В воскресенье, 5 мая, ЦСКА в 27 туре РПЛ встретится с «Динамо». Обратим внимание на статистику главного тренера хозяев Виктора Гончаренко.
Белорус за свою карьеру провел семь матчей против «Динамо». Ни в одном из них ему не удалось добиться победы: четыре ничьих и три поражения при разнице мячей 5-9.
- При этом Дмитрия Хохлова Гончаренко уже обыгрывал (сезон-2015/16, «Урал» – «Кубань» – 2:0).
- ЦСКА в таблице идет в двух очках от зоны Лиги чемпионов.
- «Динамо» находится выше зоны переходных матчей на два очка.