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    ЦСКА – «Динамо»: Гончаренко не выиграл у динамовцев ни одного матча из семи

    В воскресенье, 5 мая, ЦСКА в 27 туре РПЛ встретится с «Динамо». Обратим внимание на статистику главного тренера хозяев Виктора Гончаренко.

    Белорус за свою карьеру провел семь матчей против «Динамо». Ни в одном из них ему не удалось добиться победы: четыре ничьих и три поражения при разнице мячей 5-9.

    • При этом Дмитрия Хохлова Гончаренко уже обыгрывал (сезон-2015/16, «Урал» – «Кубань» – 2:0).
    • ЦСКА в таблице идет в двух очках от зоны Лиги чемпионов.
    • «Динамо» находится выше зоны переходных матчей на два очка.

    Источник: Бомбардир.ру

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