ЦСКА – «Динамо»: Гончаренко не выиграл у динамовцев ни одного матча из семи

В воскресенье, 5 мая, ЦСКА в 27 туре РПЛ встретится с «Динамо». Обратим внимание на статистику главного тренера хозяев Виктора Гончаренко.

Белорус за свою карьеру провел семь матчей против «Динамо». Ни в одном из них ему не удалось добиться победы: четыре ничьих и три поражения при разнице мячей 5-9.